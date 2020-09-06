В аеропорту Львова "тримали" іноземців: розгорається скандал

В Україну не пускали іноземців з усіма документами (ілюстративне фото: canva.com)

Іноземці приїхали, щоб відвідати своїх старих батьків

В Україну не пускали щонайменше 10 громадян США, Канади та Німеччини для відвідування літніх родичів. Всі заявлені у списках документи були в наявності. Однак, як виявилося, в законах є нюанс, який робить неможливим відвідування країни. Що відбувалося з іноземцями і як відреагували у Держприкордонслужбі України – читайте нижче.

Що сталося

5 вересня о 17:30 в Україну прибули іноземці. І як мінімум до 1:30 6 числа їх тримали в аеропорту. Подробиці розповіла одна з пасажирок Марія Ягла у своєму Facebook.

За даними свідка інциденту, кожен із затриманих іноземців мав свідоцтва про народження, про шлюб, копії паспортів батьків, медичне страхування тощо. Крім того, прибулі в Україну іноземці, були родичами першої лінії громадян України. Попри наявність всіх документів, іноземців пускати все одно не захотіли.

"Але наші українські чиновники для свого користування придумали один пунктик у вищезгаданій постанові, а саме, що іноземці, які їдуть до батьків-громадян України, повинні бути дітьми до 18 років. Хоча в постанові цього немає", – зазначила Марія Ягла.

Тільки через 6 годин всіх іноземців пропустили на територію України за вказівкою з Києва.

"Прогалини" в законах

В кінці серпня, коли було прийнято рішення про закриття кордонів для іноземців через зростання випадків захворювання. Так, особам без громадянства і посвідки на проживання на період з 28 серпня по 28 вересня 2020 року був заборонений в'їзд. Однак у списку виключень для відвідування країни були вказані особи, "які є батьками або дітьми громадянина України".

Водночас у відповідях під повідомленням у Facebook Держприкордонслужба вказує власне трактування.

"У відношенні дітей громадян України – це особа іноземця молодше 18 років, при наявності документів, що підтверджують цей факт (наприклад: оригінал, нотаріально завірена копія свідоцтва про народження дитини та ксерокопія паспортного документа громадянина України)", – зазначили у відомстві.

Раніше, 2 вересня, Кабінет міністрів вніс зміни в постанову про заборону в'їзду іноземців, однак розширив перелік родичів, які можуть подорожувати до громадян України.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Україна не отримала негативної реакції від міжнародних партнерів після закриття кордонів.

Також ми писали, що в Україні діє спрощений режим в'їзду для білорусів.