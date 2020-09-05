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МЗС: Україна не отримала негативної реакції від міжнародних партнерів після закриття кордонів

Київ, Субота 05 вересня 2020 23:41
МЗС: Україна не отримала негативної реакції від міжнародних партнерів після закриття кордонів
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

З 28 серпня по 28 вересня в'їзд в Україну закритий для всіх громадян іноземних держав. На відміну від того, що відбувалося в перші місяці пандемії, нинішня заборона не абсолютна, передбачено довгий список винятків.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає "Радіо Свобода".

Він нагадав, що уряд постарався мінімізувати вплив заборони на міжлюдські контакти, зокрема на в'їзд закордонних родичів. Крім того, виключення передбачено для бізнес-контактів.

"Я, наприклад, кожному посольству України доручив: якщо будь-який бізнесмен звертається і каже, що мені треба вилетіти в Україну, я розглядаю там інвестиції, у мене там бізнес чи я хочу налагодити торгівлю з Україною - щоб отримував таку можливість", - заявив Кулеба.

За його словами, на початку пандемії була введена безстрокова заборона на перетин українського кордону іноземцями, який діяв до середини червня.

"Ми не отримали будь-якої негативної реакції від наших міжнародних партнерів з цього приводу. Бо всі розуміють, що в умовах пандемії коронавірусу уряди змушені йти на неординарні кроки", - констатував керівник МЗС.

Нагадаємо, раніше Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що для білорусів потрібно прописати полегшені умови в'їзду в Україну.

Пізніше в уряді пояснили, що громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну попри дію постанови Кабміну про закриття кордонів.

Як повідомляло РБК-Україна, зараз в списку країн "червоної зони" України входять 65 держав, серед яких США, Іспанія, Румунія, Албанія та інші.

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