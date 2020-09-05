В Україні діє спрощений режим в'їзду для білорусів, - Кулеба

Для громадян Білорусі діє преференційний режим в'їзду на територію України. Білоруси зможуть потрапити в Україну незважаючи на те, що Кабінет міністрів розпорядився закрити кордони для іноземців.

Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми відразу заявили чітко свою позицію, що в цій важкій ситуації ми будемо підтримувати білоруське суспільство. І тому навіть на тлі введення заборони на в'їзд іноземців у нас діє преференційний режим для допуску громадян Білорусі на територію України. Ми хочемо бути відкритими ", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що для білорусів потрібно прописати полегшені умови в'їзду в Україну.

Пізніше в уряді пояснили, що громадяни Білорусі зможуть в'їхати в Україну незважаючи на дію постанови Кабміну про закриття кордонів.

Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розказав про загрозу інфляції гривні:

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Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:

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А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:

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А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:

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