В аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі туристів, які повинні були летіти на відпочинок
В аеропорту "Бориспіль" зараз перебуває 500 осіб, які не змогли вилетіти в Домінікану на відпочинок через обмерзання літака вночі.
Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".
Спочатку пасажирів запустили в літак, але потім всіх попросили вийти без пояснення причини.
У коментарі журналістам компанія Azurair повідомила, що рейс перенесли на 19:30. При цьому всіх пасажирів пообіцяли забезпечити дворазовим харчуванням.
"Погода якраз саме те для обмерзання. А якщо літак перед цим ще й літав - можна отримати пару сантиметрів льоду за пів години на крилі", - прокоментував ситуацію один з користувачів мережі.
Нагадаємо, блогер, який працює бортпровідником розповів, чому в літаку не варто користуватися кишенями на кріслах. Зазвичай між рейсами вміст цих кишень перевіряється.
Але сподіватися, що їх ретельно дезінфікують перед кожним пасажиром теж не варто. Бортпровідник бачив там і огризки яблук, і недоїдені цукерки. Крім того, були "знахідки" і гірше, наприклад, використані памперси, шкарпетки, брудні серветки і т. д.
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