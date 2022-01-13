В аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі туристів, які повинні були летіти на відпочинок

В аеропорту "Бориспіль" зараз перебуває 500 осіб, які не змогли вилетіти в Домінікану на відпочинок через обмерзання літака вночі.

Спочатку пасажирів запустили в літак, але потім всіх попросили вийти без пояснення причини.

У коментарі журналістам компанія Azurair повідомила, що рейс перенесли на 19:30. При цьому всіх пасажирів пообіцяли забезпечити дворазовим харчуванням.

"Погода якраз саме те для обмерзання. А якщо літак перед цим ще й літав - можна отримати пару сантиметрів льоду за пів години на крилі", - прокоментував ситуацію один з користувачів мережі.