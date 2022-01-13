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В аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі туристів, які повинні були летіти на відпочинок

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Київ , Четвер 13 січня 2022 12:51
В аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі туристів, які повинні були летіти на відпочинок Колаж РБК-Україна: в аеропорту "Бориспіль" застрягли півтисячі українських туристів
Автор: Роман Мирончук

В аеропорту "Бориспіль" зараз перебуває 500 осіб, які не змогли вилетіти в Домінікану на відпочинок через обмерзання літака вночі.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

Спочатку пасажирів запустили в літак, але потім всіх попросили вийти без пояснення причини.

У коментарі журналістам компанія Azurair повідомила, що рейс перенесли на 19:30. При цьому всіх пасажирів пообіцяли забезпечити дворазовим харчуванням.

"Погода якраз саме те для обмерзання. А якщо літак перед цим ще й літав - можна отримати пару сантиметрів льоду за пів години на крилі", - прокоментував ситуацію один з користувачів мережі.

Нагадаємо, блогер, який працює бортпровідником розповів, чому в літаку не варто користуватися кишенями на кріслах. Зазвичай між рейсами вміст цих кишень перевіряється.

Але сподіватися, що їх ретельно дезінфікують перед кожним пасажиром теж не варто. Бортпровідник бачив там і огризки яблук, і недоїдені цукерки. Крім того, були "знахідки" і гірше, наприклад, використані памперси, шкарпетки, брудні серветки і т. д.

Раніше експерти розповіли про лайфхак, який допоможе вмістити в ручну поклажу якомога більше речей.

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