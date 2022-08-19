Супутник, який "купив Притула". Що ми знаємо про радарний супутник ICEYE

Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за кошти, які першочергово збиралися потратити на купівлю трьох "Байрактарів". І хоча дехто відразу почав критикувати екс-шоумена за (на їхній погляд) "безглузде придбання", але насправді даний пристрій може стати навіть в рази ефективнішим для наших воїнів, які боронять Україну від російського агресора.

Що собою являє супутник ICEYE і чому це дуже крута і потрібна штука для України - читайте у матеріалі Styler нижче.

Так що ж то за супутник, який "купив Притула"?

Знімки з таких SAR-супутників створюються за допомогою радіохвиль, які посилаються з супутника на Землю, відбиваються від поверхні та повертаються до датчиків супутника. Радарні супутники, на відміну від оптичних, самі "підсвічують" об'єкти радіохвилями, тому не залежать від погодних умов. Тобто, це дозволить робити знімки території України попри хмарність, дощ, сніг, туман, задимленість чи нічний час!

Залежно від матеріалу поверхні, об'єкти по-різному відбиватимуть одну і ту ж радіохвилю. Завдяки цій різниці певні об'єкти на знімках виходять світлішими, а інші - темнішими.

За словами підприємця у галузі космічних та ІТ технологій, засновника EOS Data Analytics Макса Полякова, для аналізу знімків, отриманих з SAR-супутників, критичною умовою є наявність фахівців, які мають досвід роботи саме з цим видом знімків.

Таких фахівців не так багато у всьому світі, але в Україні вони є, і вони продовжують розвивати свою експертизу.

Процес справді повністю відрізняється від аналізу зображень, отриманих з оптичних супутників, та здійснюється фактично "вручну", очима фахівця. Такий фахівець має напрацювати специфічний "SAR-зір", адже зображення з SAR-супутника - це графічна інтерпретація відбитих радіохвиль, що має іншу фізику процесу, не таку як при "звичайних" оптичних зображеннях. Натомість для обробки великого масиву даних з оптичних супутників, окрім людського ресурсу, використовуються технології AI та нейронні мережі.

Фото зі супутника (ICEYE)

Які плюси угоди між ICEYE та Фондом Сергія Притули для України?

По-перше, це вкрай важливий крок для підсилення космічних можливостей України.

Бо лише обмежена кількість країн має у своєму розпорядженні SAR супутники, завдяки чому Україна отримує конкурентну перевагу в отриманні даних. Їх Україна отримуватиме в режимі наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин.

Крім того, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням.

Ну і зрештою, Україна отримуватиме ексклюзивні знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати.

Одним словом, згідно з угодою, українська сторона отримала і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників. Коли ж спливе оплачений термін доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Технічні характеристики супутника ICEYE

Періодичність прольотів. Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу. В інший час Україна має можливість отримувати знімки з інших SAR супутників сузір’я ICEYE, які також кожен день літають над Україною. Таким чином забезпечується безперервність отримання даних.

Роздільна здатність від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка.

Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті. За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі, рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Супутник знаходиться на висоті 500-600 км над поверхнею Землі.

Характеристики знімків. 1 знімок може охоплювати площу до 225 кв. кілометрів.

Швидкість отримання даних. Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але зазвичай зі значною затримкою. Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації - це суттєва перевага.

Фото зі супутника (ICEYE)