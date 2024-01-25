"Это не просто аксессуар": каким правилом не должны пренебрегать беременные в авто

В Украине каждый водитель во время поездки должен пользоваться ремнем безопасности. Существует мнение, что беременным можно пренебрегать этим правилом. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Как работает ремень безопасности

Ремень безопасности - это ключевой элемент пассивной безопасности в автомобиле. Он состоит из крепкой ткани, способной выдерживать высокие нагрузки.

Ремни предназначены для защиты пассажиров от травм при внезапном торможении или столкновении. Оснащенные системой автоматической затяжки, они эффективно удерживают человека в сиденье, уменьшая риск серьезных травм.

Принцип действия при аварии

Во время аварии ремень безопасности надежно фиксирует пассажира, предотвращая его выбрасывание из сидения. Это позволяет равномерно распределить силу удара по более крепким частям тела, таким как таз и грудная клетка.

Ремень также предотвращает столкновение пассажира с элементами салона автомобиля, такими как руль или ветровое стекло. Важна также его способность сохранять человека в безопасной позиции во время опрокидывания автомобиля.

Какой штраф за не использование

Водители не имеют права перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности, в частности, за отсутствие пристегнутого ремня безопасности во время движения, предусмотрены штрафы.

Согласно части 5 статьи 121 КУоАП такое нарушение предусматривает наложение штрафа в размере 510 гривен.

Могут ли беременные не пользоваться ремнем

Беременным женщинам также важно использовать ремень безопасности, но с некоторыми адаптациями.

Ремень должен проходить под животом, тесно прилегая к бедрам, а верхняя часть - через центр плеча, не касаясь шеи.

Не следует отказываться от ремня безопасности во время беременности, поскольку он защищает как мать, так и нерожденного ребенка.

Также существуют специальные адаптеры для ремней безопасности, предназначенные для комфорта беременных.

Может ли ремень навредить беременной

Существует заблуждение, что ремень безопасности может навредить беременной женщине и ее будущему малышу. Однако исследования показывают, что риск травм при ДТП значительно выше, если беременная женщина не использует ремень безопасности.

Важно помнить, что правильное использование ремня безопасности может спасти жизнь и снизить риск серьезных травм как для матери, так и для ребенка.

"Ремень безопасности - это не просто аксессуар или требование закона, а жизненно важный инструмент, обеспечивающий безопасность каждого пассажира и водителя в автомобиле", - отметили адвокаты.