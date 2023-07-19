Адвокат разрушил пять самых распространенных мифов о завещании

Завещание - это документ, составленный гражданином, в котором он дает распоряжения о своем имуществе на случай смерти. В связи с этим у украинцев есть много заблуждений, связанных с этим вопросом.
О пяти самых распространенных мифах о завещании рассказал в своем новом видео адвокат Роман Симутин.
В завещании не обязательно должен быть список всего имущества. Поэтому он действителен и без него. Другое дело, если при составлении завещания распределялись доли, но забыли включить какое-либо имущество. Тогда оно делится по закону между всеми наследниками, включая тех, кто находится в завещании.
Завещание может быть составлено на любое физическое или юридическое лицо, Государство или общину и даже на еще нерожденных. Утверждение, что завещание составляется только на родственников - это миф.
Действительным будет только последнее завещание. Если до этого их было около десятка и они противоречат последнему - выбросьте предыдущие.
Если на меня составлено завещание, то я могу вступить в наследство хотя бы через 10 лет. Это миф! У вас есть время для принятия наследства - 6 месяцев.
Завещание составлено на меня, поэтому я – единоличный владелец, даже если есть несовершеннолетние родственники, инвалиды, нетрудоспособные. Это заблуждение. Они получат половину доли, которая бы принадлежала им по закону.
Как мы ранее писали, адвокат рассказал, как не "попасть" на сотни тысяч гривен штрафа при поверке счетчика на газ.