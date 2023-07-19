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Адвокат зруйнував п'ять найпоширеніших міфів щодо заповіту

Фото: Які є міфи про заповіт (dn.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Заповіт - це документ, складений громадянином, у якому він дає розпорядження про своє майно у разі смерті. У зв'язку з цим українці мають багато помилок, пов'язаних з цим питанням.

Про п'ять найпоширеніших міфів про заповіт розповів у своєму новому відео адвокат Роман Сімутін.

Топ-5 міфів про заповіт в Україні

У заповіті не обов'язково має бути список усього майна. Тому він дійсний і без нього. Інша річ, якщо під час складання заповіту розподілялися частки, але забули включити якесь майно. Тоді воно ділиться згідно із законом між усіма спадкоємцями, включаючи тих, хто перебуває у заповіті.

Заповіт може бути складений на будь-яку фізичну чи юридичну особу, державу чи громаду і навіть на ще ненароджених. Твердження, що заповіт складається лише з родичів - це міф.

Дійсним буде лише останній заповіт. Якщо раніше їх було близько десятка і вони суперечать останньому - викиньте попередні.

Якщо на мене складено заповіт, то я можу почати спадок хоча б через 10 років. Це міф! У вас є час для прийняття спадщини – 6 місяців.

Заповіт складено на мене, тому я одноосібний власник, навіть якщо є неповнолітні родичі, інваліди, непрацездатні. Це помилка. Вони отримають половину частки, яка б належала їм згідно із законом.

Як ми раніше писали, адвокат розповів, як не "потрапити" на сотні тисяч гривень штрафу під час перевірки лічильника на газ.

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