Адвокат Сергей Савинский: Бронь за деньги нельзя вводить, потому что война станет для бедных и крестьян

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– В случае уклонения от мобилизации могут накладываться временные ограничения на право управления транспортным средством, арест на средства и другие ценности физлица. В каком случае это может произойти и правомерно ли это?

Там есть еще третий момент о запрете выезда за границу. Если человек получил повестку, не явился по ней, после этого направляется требование, а он его не выполняет, то к нему могут применить соответствующие санкции.

Такое решение выносит суд. Государственный исполнитель выносит постановление, которое может содержать наложение ареста на средства и т. п.

Упомянуто, кстати, также об электронных кошельках. Насколько удастся это реализовать, сказать сложно, ведь это второе пришествие этого законопроекта, а может быть, будет еще и третье.

– Расскажите об изъятии транспортного средства в пользу ВСУ.

Эта норма не новая. Учитывая, что у нас введено военное положение, в настоящее время у человека могут изъять автомобиль на нужды ВСУ с последующим или предварительным возмещением стоимости изъятия транспортного средства.

Для этого составляют соответствующий акт. По истечении военного времени транспортное средство возвращают, выплачивают средства. Такие действия уже осуществляли непосредственно ТЦК, и по этому поводу даже ряд уголовных производств открыт.

– В случае военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны предъявлять военно-учетный документ при пересечении границы. Что это, кому показывать и в каких случаях?

На сегодняшний день это военный билет или удостоверение военнообязанного. Оно может быть постоянным, иногда бывают временные по определенным основаниям. Фактически эту норму просто прописали, потому что такое требование существовало уже некоторое время.

Если кто-то из мужчин пересекал границу и он не военный и не в составе какой-либо дипломатической миссии, в 90% случаях спрашивают военно-учетный документ.

У меня был вопиющий случай. 30-летний сын моего клиента - человек с инвалидностью с детства, психические расстройства, признан недееспособным, исключен из военного учета. Они приехали на пограничный пункт пропуска, но пограничники сказали, что нет военно-учетного документа, идите на ВВК.

Норма только вводится на уровне законопроекта, но де-факто это уже существовало. Теперь правила будут одинаковыми для всех, надеемся. Но пока обязанности носить военно-учетный документ нет.

Военно-учетный документ - это военный билет или удостоверение военнообязанного. Документом подтверждения личности является паспорт (фото: Getty Images)

– Сельские, поселковые и местные советы должны организовывать призыв и вести военный учет местных жителей. Что это значит?

Это очень интересная игра слов. До этого в законодательстве было сказано, что поселковые и другие советы способствуют проведению, сейчас они обеспечивают. Очевидно, что теперь они оказывают большее влияние.

В законе не прописано, что сельский голова выписал повестку и пошел кому-то вручить. Как это должно происходить: присылают по ОТО списки, в совете говорят, кто и где проживает. Работник совета с представителем ТЦК и полицейским ездят по селам, находят этих людей и вручают им повестки.

Фактически это и так происходит. Сотрудники сельских, поселковых и городских советов будут обеспечивать учет, чтобы четко определить, кто из военнообязанных проживает по фактическому адресу. Возможно, это немного изменит свою форму исполнения.

– В повестке как документе должны быть указаны персональные данные конкретного лица. Но часто мы видим, что их заполняют прямо на улицах. В законопроекте прописаны критерии, которые должны быть указаны. Таким образом вручение повесток на улицах, в спортзалах и т. п. незаконно?

Законопроект частично дает ответ на болезненный вопрос: где могут вручать повестки? Повестка может быть отправлена в электронный кабинет - это частичный ответ.

Законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит, их можно вручать везде. Если бы там об этом отметили, люди обходили бы эти места десятой дорогой.

Что касается заполненности повесток, то за это может отвечать кабинет военнообязанного. В ней также должна быть подпись, для этого предусмотрена электронная. Теперь будет вопрос по сертификации этих ключей. На мой взгляд, это явление достаточно прогрессивное.

Будет ли продолжаться момент заполнения повесток "на колене"? Отчасти да. С другой стороны, не зря был шквал критики по поводу персональных данных, ведь синхронизируются другие реестры. Работники ТЦК получают больше информации, кто где может находиться, и сразу могут заполнять повестки.

Но запрета о том, чтобы заполнять повестку "на коленке" - нет. Поэтому это не может не продолжиться, хотя это противоречит ряду нормативных актов.

– Как действовать гражданину, чтобы убедиться в законности вручения повестки?

В первую очередь, когда вас останавливают на улице и говорят: "Ваши документы", адекватная реакция человека сказать: "Извините, вы кто? Покажите ваши документы".

Однако по общему правилу представители ТЦК или полиции сами представляются, показывают удостоверение или полицейский жетон.

Далее человек может поинтересоваться, в связи с чем его остановили. Но в большинстве своем его останавливают и все это объявляют. Могут запросить военно-учетный документ. Если нет, они могут предложить проехать для уточнения данных.

Когда введут изменения и военно-учетный документ будет с вами, таких вопросов уже не должно возникать.

Каждому гражданину также гарантировано право на правовую помощь. Он может сказать, что хочет, чтобы приехал его адвокат, разъяснил права/обязанности.

– Электронный реестр. Он указан как обязанность граждан по мобилизационной подготовке. Как это может происходить?

По поводу реестра будет очень много вопросов. Если взять новый законопроект, то там нормы тоже еще не синхронизированы. Но сейчас можно сделать вывод, что с момента вступления закона в силу, у военнообязанных будет 60 дней, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете.

По поводу того, будет ли это "Оберег" сказать тяжело. Учитывая, как наше государство цифровизировалось, идентификация может происходить следующим образом: КЭП (квалифицированные электронные подписи - ред.), "Дія.Підпис", можно пойти в ЦОАУ, где вам создадут кабинет.

По меньшей мере, с помощью этих трех моментов регистрация может быть воплощена в жизнь. Если у военнообязанных произошли какие-то изменения, необходимо это отражать.

Однако можно предусмотреть манипуляции и нельзя придумать предохранители, ведь нет супер-совершенных систем. А факторов, предполагающих человеческий фактор, тем более не избежать.

Есть вопрос, кто будет распорядителем этих данных, не будут ли они переданы третьим лицам. Потому что, когда происходила национализация ПриватБанка, большое количество клиентских баз просто слили. Так что к реестру будет большое количество вопросов, но это достаточно интересный опыт.

Вспомните, как в первые дни полномасштабной войны ходили слухи о том, что в военкоматах на тех территориях, где наступали россияне, массово сжигали документы военнообязанных, чтобы оккупанты не получили доступ.

Когда появится реестр, вся информация будет в одном месте, поэтому будем смотреть, как это будет происходить.

Электронный кабинет призывника будет содержать данные для заполнения повестки (фото: Getty Images)

– Бронирование на предприятиях. Кого могут бронировать и могут ли ТЦК посылать письма с просьбой предоставить списки сотрудников для проверки данных?

В законопроекте четко определено, кого могут забронировать и кто может получить отсрочку. На предприятиях, обеспечивающих работу критической инфраструктуры, могут забронировать до 50% сотрудников.

Если говорить о частном секторе, то здесь очень много предложений. Одно из них предлагает давать бронирование тем, кто генерирует 50 000 гривен собственного дохода и платит налог. Но, на мой взгляд, такой отбор нельзя вводить.

Война превратилась сейчас в войну для бедных и тех, кто в селе. Там невозможно получать официальную зарплату 50 000 гривен, в основном минималка.

Ответ на вопрос о бронировании даст наш Кабмин, который наработает эффективный механизм. Это сложный вопрос, даже немного моральный, поэтому ответственность должны нести компетентные люди.

– На военный учет могут поставить человека, прибывшего после отбывания наказания за нетяжелое преступление или тяжелое (особенно тяжелое). То есть человек, вышедший на свободу, может присоединиться к рядам ВСУ? Какие проверки он должен пройти?

Есть разные категории преступлений. Я думаю, что именно в такой форме норму не примут, потому что никто не будет держать насильников в армии. Места пребывания отдают свой шлейф, хотя нельзя никого отождествлять.

Думаю, что с тяжелыми и особо тяжелыми преступлениями человек может пойти исключительно по желанию. И после разных проверок на стрессоустойчивость и т. д.

В общем, такое может быть. Обязанность защищать страну возлагается на всех независимо от того, находился ли человек в местах лишения свободы. И будем откровенны: все понимают, что мобилизационный потенциал заканчивается, поэтому это адекватный вызов происходящему.