Адвокат рассказал водителям, как не попасть на штраф в 17 тысяч гривен

Памятка для водителей, чтобы знать свои права

Не идите в суд без адвоката, в 99% случаев проиграете и заплатите штраф.

Следите за сообщениями о вызове в суд, а еще лучше контролируйте их через Реестр судебных решений, ибо бывает, что обманывают и выносят решения без вас.

Перед дыханием в драгер требуйте сертификат соответствия и свидетельство о поверке. Это два разных документа, которые часто отсутствуют. А если вам их не предъявили или предоставили незаверенную должным образом копию и составили протокол, то обязательно об этом укажите, потому что это работает.

Дышите в драгер дважды и с новым мундштуком – разница ощутима. Обязательно указывайте об этом в протоколе с формулировкой: "Не соглашаюсь с результатами, прибор показывает разные данные".

Требуйте прохождения обследования в больнице не драгером, а с забором крови.

Если свидетелями привлекли медперсонал – обязательно укажите об этом в протоколе.

Если в больнице акт обследования составила медсестра, а не врач – обязательно укажите это в протоколе.

Всегда контролируйте, что подписывают свидетели после вашего обследования, потому что полиция может вписать в объяснение даже вымышленные факты.

Если в течение двух часов с момента остановки вас не освидетельствовали, то все дальнейшие действия полиции – незаконны. Напишите об этом в протоколе.