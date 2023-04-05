Адвокат розповів водіям, як не попасти на штраф в 17 тисяч гривень

Пам'ятка для водіїв, щоб знати свої права

Не йдіть до суду без адвоката, у 99% випадків програєте та заплатите штраф.

Слідкуйте за повідомленнями про виклик до суду, а ще краще контролюйте їх через Реєстр судових рішень, бо буває, що обманюють та ухвалюють рішення без вас.

Перед подихом у драгер, вимагайте сертифікат відповідності та свідоцтво про перевірку. Це два різні документи, які часто відсутні. А якщо вам їх не пред'явили або надали незавірену належним чином копію та склали протокол, то обов'язково про це вкажіть, бо це працює.

Дихайте в драгер двічі й з новим мундштуком різниця відчутна. Обов'язково вказуйте про це у протоколі з формулюванням: "Не погоджуюсь з результатами, прилад показує різні дані".

Вимагайте проходження обстеження в лікарні не драгером, а із забором крові.

Якщо свідками залучили медперсонал, обов'язково вкажіть про це в протоколі.

Якщо у лікарні акт обстеження склала медсестра, а не лікар – обов'язково вкажіть це у протоколі.

Завжди контролюйте, що підписують свідки після вашого обстеження, бо поліція може вписати до пояснення навіть вигадані факти.

Якщо протягом двох годин з моменту зупинки вас не обстежили, всі подальші дії поліції – незаконні. Напишіть про це у протоколі.