8 ошибок, которые никогда нельзя делать на парковке

Парковка - это целое искусство, процесс, требующий от водителя максимальной концентрации, предельной аккуратности и определенных знаний. Есть определенные ошибки, которые должны избегать водители во время парковки авто.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Не пытайтесь занять чужое парковочное место

Эксперты говорят, что не нужно занимать место для парковки, если кто-то другой ждет на него.

Важно ждать своей очереди. Продолжайте двигаться, пока не найдете свободное место.

Не паркуйтесь над линиями

Когда вы ищете парковочное место, нет ничего более неприятного, чем наконец найти место, которое частично заблокировано соседней машиной.

Парковочные места разделены линиями, поэтому если вы плохо паркуетесь и занимаете больше одного места, то это может быть проблемой.

Не ездите быстро

На парковке нужно всегда обращать внимание на знаки, ограничение скорости и движение транспорта.

Особенно важно следить за пешеходами и быть осторожным за рулем в таких условиях.

"Малые дети могут бегать, а пожилые люди могут вас не услышать. Также есть много слепых зон", - отмечают эксперты.

Крайне важно, чтобы водитель был сосредоточен и пристальный во время движения.

Не осторожное открывание дверей

Необходимо медленно и осторожно открывать дверь, когда рядом припаркованы другие автомобили.

Никто не хочет иметь вмятины и царапины на своей машине, особенно от неловких водителей, которые паркуются слишком близко. Убедитесь, что дверь открываете осторожно, чтобы не повредить машину рядом.

Не оставляйте тележку для покупок

Когда вы находитесь на парковке продуктового магазина, одна из самых больших ошибок - это оставить тележку для покупок вместо того, чтобы оставить ее на месте.

Не занимайте места для инвалидов

Нельзя парковаться на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, если вы не имеете права на приоритетную парковку. Это не только недоброжелательно и необдуманно, но и противозаконно.

Идите осторожно и думайте о других

Когда вы прогуливаетесь на автостоянке, вы должны ходить очень осторожно и думать о других водителях.

Не ходите по центру автостоянки, ведь часто водители ищут свободные места и могут не заметить человека.