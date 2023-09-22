В Германии украинцев призывного возраста отправляют на фронт: россияне запустили новую ИПСО

В сети появилось видео, на котором неизвестный мужчина рассказывает о якобы массовых задержаниях украинцев призывного возраста в Германии. После этого их отправляют в Украину на фронт. Однако подобная информация является очередным фейком РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на опровержение от VoxCheck .

О чем идет речь в фейке

В видео, которое начали распространять еще в начале сентября, мужчина говорит, что если вас остановила полиция за границей и вы гражданин Украины, вас якобы возвращают домой. Примечательно, что мужчина употребляет выражение "на Украину", которое присуще россиянам.

Он добавляет, что уже будто бы начали рассылать письма по адресам, где проживают украинцы, в частности, в Германии.

Эта информация полностью ложная.

Что нужно знать украинцам

В начале марта 2023 года спикер ГНСУ Андрей Демченко сделал заявление о том, что "мужчин, сбежавших из Украины, вернут домой". Впоследствии народный депутат Давид Арахамия сказал, что экстрадиция будет ждать тех, кто выехал за границу незаконным путем

5 сентября представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Ведь уголовная ответственность носит индивидуальный характер.

Чаще всего незаконные пересечения границы осуществляют вне официальных пунктов пропуска, в специальных тайниках или с помощью поддельных документов, позволяющих покинуть территорию страны под якобы "законным" поводом.

Следует также отметить, что ни подделка документов для выезда за границу, ни незаконное пересечение границы не наказываются мобилизацией. За эти нарушения предусмотрен штраф или лишение свободы.