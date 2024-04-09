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Админа ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известно

Вторник 09 апреля 2024 15:31
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Админа ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известно Пророссийский ТГ-канал о мобилизации остался без админа (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Администратору Telegram-канала, где призвали украинцев уклоняться от мобилизации и дискредитировали призыв на военную службу в ВСУ, могут дать 12 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт СБУ.

За что задержали владелицу пророссийского ТГ-канала

Служба безопасности Украины задержали вблизи Одессы "переселенку из Николаева", которая входила в "актив" запрещенной "партии Шария" и за "гонорар" сотрудничала с российской разведкой.

"По указанию врага она администрировала Телеграмм-канал, в котором дискредитировала призыв на военную службу в ВСУ и призвала украинцев уклоняться от мобилизации. Также фигурантка популяризировала кремлевский режим и оккупационные группировки РФ, воюющие против нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллаборантка поддерживала связь с оккупантами из-за своих отца и брата, которые еще до начала большой войны выехали в Россию, а после захвата левобережья Херсонской области добровольно присоединились к местному "филиалу" оккупационного МВД РФ.

Админа ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известноАдмина ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известноЖенщине грозит до 12 лет тюрьмы (фото: СБУ)

Сотрудники СБУ установили, что "перед публикацией деструктивного контента фигурантка согласовывала его с представителем российской спецслужбы". От него же она получала "список актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" через подконтрольный информресурс.

На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Админа ТГ-канала, где украинцев призывали уклоняться от мобилизации, посадят на 12 лет: что известноПодозреваемую задержали вблизи Одессы (фото: Николаевская областная прокуратура)

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