Адель выходит замуж во второй раз: что известно о женихе певицы

Адель выходит замуж второй раз

Так, 42-летний спортивный агент в четверг сделал предложение 36-летней знаменитости, и она сразу согласилась.

"Вещь подарил ей невероятное кольцо с бриллиантом в четыре карата. На следующий вечер они отпраздновали с шампанским в пожарной части Чилтерна", - сообщил источник The Sun.

К слову, исполнительница неоднократно привлекала внимание к своей личной жизни, называя Рича Пола своим мужем.

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

Поэтому многие считали, что они уже давно женаты.

Напомним, слухи о романе звезды возникли летом 2021 года, когда влюбленные вместе появились на финале NBA.

Что известно об избраннике Адель

Рич Пол - американский спортивный агент и предприниматель, родившийся 16 декабря 1981 года в Кливленде, Огайо. Его детство прошло в сложных условиях и бедности, но история мужчины вдохновляет детей из его родного неблагополучного района.

В юности он продавал подержанные футболки баскетболистов, а сегодня является основателем Klutch Sports Group - компании, представляющей известных игроков NBA.

Пол стал известен благодаря работе с Леброном Джеймсом, с которым он познакомился в 2002 году. Он также вошел в топ-20 самых высокооплачиваемых спортивных агентов мира по версии Forbes.

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)