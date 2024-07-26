Адель виходить заміж вдруге: що відомо про нареченого співачки

Адель незабаром знову вийде заміж. Знаменитість погодилася на пропозицію руки і серця від Річа Пола, що здивувало її шанувальників. Багато хто вважав, що вони вже давно одружені.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Sun.
Так, 42-річний спортивний агент у четвер освідчився 36-річній знаменитості, і вона одразу погодилася.
"Річ подарував їй неймовірну каблучку з діамантом у чотири карати. Наступного вечора вони відсвяткували з шампанським у пожежній частині Чілтерна", - повідомило джерело The Sun.
До слова, виконавиця неодноразово привертала увагу до свого особистого життя, називаючи Річа Пола своїм чоловіком.
Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)
Через це багато хто вважав, що вони вже давно одружені.
Нагадаємо, чутки про роман зірки виникли влітку 2021 року, коли закохані разом з'явилися на фіналі NBA.
Річ Пол - американський спортивний агент і підприємець, який народився 16 грудня 1981 року в Клівленді, Огайо. Його дитинство пройшло в складних умовах і бідності, але історія чоловыка надихає дітей з його рідного неблагополучного району.
В юності він продавав вживані футболки баскетболістів, а сьогодні є засновником Klutch Sports Group - компанії, що представляє відомих гравців NBA.
Пол став відомим завдяки роботі з Леброном Джеймсом, з яким він познайомився у 2002 році. Він також увійшов до топ-20 найбільш високооплачуваних спортивних агентів світу за версією Forbes.
Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)