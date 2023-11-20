Адель второй раз вышла замуж: кто стал избранником певицы

Адель второй раз вышла замуж

Информация о том, что исполнительница заключила брак с 41-летним темнокожим бойфрендом, появилась в сети еще в прошлом году.

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

Однако подтверждение она нашла только сейчас. Адель выступила как гостья в комедийном шоу своего приятеля Алана Карра в Лос-Анджелесе.

Хотя программа с ее участием еще не вышла в эфир, несколько зрителей уже подтвердили, что во время беседы с другом артистка поделилась, что она сыграла тайную свадьбу с Ричем.

"Я была на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе сегодня вечером, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, женился ли кто-нибудь или выходил замуж недавно, и Адель крикнула: "Это сделала я!" - рассказала очевидица.

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

Напомним, певица и спортивный агент познакомились на танцплощадке во время вечеринки, посвященной дню рождения совместного друга.

О своих отношениях они объявили в июле 2021 года, появившись на трибуне во время матча НБА. Позже на руке знаменитости заметили кольцо с большим бриллиантом, что вызвало слухи о помолвке, однако Адель уточнила, что ей просто нравятся драгоценности.

Адель с Ричем Полом (фото: instagram.com/adele)

В сентябре во время концерта в Лас-Вегасе звезда назвала Пола своим мужем, отвечая на предложение руки и сердца от одного из фанатов.

"Я не могу выйти за тебя замуж. Мой муж сегодня здесь. Я с Ричем", - сообщила со сцены она.