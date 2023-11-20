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Адель вдруге вийшла заміж: хто став обранцем співачки

Понеділок 20 листопада 2023 20:42
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Адель вдруге вийшла заміж: хто став обранцем співачки Адель (фото: instagram.com/adele)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська співачка Адель вперше підтвердила чутки про заміжжя зі спортивним агентом Річем Полом. Для зірки це вже другий шлюб.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail.

Адель вдруге вийшла заміж

Інформація про те, що виконавиця уклала шлюб із 41-річним темношкірим бойфрендом, з’явилася у мережі ще минулого року.

Адель вдруге вийшла заміж: хто став обранцем співачки

Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)

Однак підтвердження вона знайшла лише зараз. Адель виступила як гостя у комедійному шоу свого приятеля Алана Карра у Лос-Анджелесі.

Хоча програма з її участю ще не вийшла в ефір, кілька глядачів уже підтвердили, що під час бесіди з другом артистка поділилася, що вона зіграла таємне весілля з Річем.

"Я була на комедійному шоу Алана Карра у Лос-Анджелесі сьогодні ввечері, і Адель була в залі. Алан запитав глядачів, чи одружився хто-небудь або виходив заміж нещодавно, і Адель крикнула: "Це зробила я!" - розповіла очевидиця.

Адель вдруге вийшла заміж: хто став обранцем співачки

Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)

Нагадаємо, співачка і спортивний агент познайомилися на танцмайданчику під час вечірки, присвяченій дню народження спільного друга.

Про свої стосунки вони оголосили у липні 2021 року, з'явившись разом на трибуні під час матчу НБА. Пізніше на руці знаменитості помітили каблучку з великим діамантом, що викликало чутки про заручини, проте Адель уточнила, що їй просто подобаються коштовності.

Адель вдруге вийшла заміж: хто став обранцем співачки

Адель з Річем Полом (фото: instagram.com/adele)

У вересні під час концерту у Лас-Вегасі зірка назвала Пола своїм чоловіком, відповідаючи на пропозицію руки і серця від одного з фанатів.

"Я не можу вийти за тебе заміж. Мій чоловік сьогодні тут. Я з Річем", - повідомила зі сцени вона.

Нещодавно екс-дружина DZIDZIO показала несподіване відео з колишнім.

Також відома українська співачка вперше показала свого бойфренда.

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Адель звезды шоу-бизнеса