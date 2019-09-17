Робили трепанацію: спливли страшні подробиці про хворобу Заворотнюк

Анастасії Заворотнюк намагалися вирізати пухлину
Анастасія Заворотнюк знаходиться в комі на штучній вентиляції легенів. У актриси розвинулася пневмонія через апарат ШВЛ і поліорганна недостатність. Стало відомо, що медики припинили післяпухлинне лікування Анастасії, будь-яке операційне втручання наразі неможливо.
За станом зірки "Моєї прекрасної няні" стежать анестезіологи-реаніматологи, але організм Анастасії Заворотнюк сильно ослаб. РосЗМІ стали відомі страшні подробиці про хворобу актриси.
Так, за повідомленням одного з видань, діагноз рак головного мозку актрисі поставили в Німеччині ще в квітні 2019 року. Медики провели операцію по трепанації черепа, але до пухлини дістатися так і не змогли.
Також стало відомо, що Анастасія повернулася з Німеччини 25 червня. І разом з мамою Валентиною Борисівною вирушила у свій котеджі в Крекшино в підмосков'ї.
Анастасія Заворотнюк (фото: соцмережі)
Вже в ніч на 26 червня актрисі стало дуже погано - у неї підскочив тиск (149 на 90), почала сильно боліти голова. Рідним довелося викликати медиків.
Повідомляється, що бригада лікарів побачила зміни у зовнішньому вигляді актриси - Анастасія помітно погладшала, а на голові були шви. Актриса була у свідомості, але не вставала з ліжка.
Тоді Заворотнюк повідомила їм про свій діагноз, показувала документацію на німецькому. Медики вкололи актрисі знеболювальне і покинули будинок.
Раніше повідомлялося про те, що стала відома захмарна вартість лікування Анастасії Заворотнюк. Тільки перебування в палаті лікарні у добу обходиться сім'ї актриси від 1 тисячі євро.
Ми також писали про те, що Заворотнюк частково паралізована, у неї було діагностовано парез правої частини тіла. У Анастасії вражена права рука.