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"А что с ним?": жена Остапчука рассказала, вместе ли они сейчас

Владимир Остапчук и Кристина больше не вместе? (instagram.com.vova_ostapchuk)
Автор: Людмила Жукова

В последнее время ходит много слухов о том, что ведущий Владимир Остапчук больше не живет со своей женой Кристиной. Парочка больше не публикует совместных снимков и видео, да и вообще Кристина сейчас не в Киеве, в отличии от Владимира.

У супруги шоумена в Instagram спросили, как поживает сейчас ее муж - шоумен.

Ответ Кристины Горняк подписчику был достаточно резок.

Она не стала объяснять, что именно происходит, но намекнула, что они не вместе.

Так, Кристина отметила, что с самим Владимир вроде бы все хорошо, но посоветовала фанам не забыть поздравить его с днем ​​рождения.

"Вроде бы все хорошо. Жив, здоров, празднует день рождения. Не забудьте поздравить", - резко ответила жена Остапчука.

Кристина рассказала, что сейчас с Владимиром (instagram.com/kristygor)

Отметим, что Кристина сейчас находится в Вене (Австрия). Она публикует оттуда много снимков, а свои грустные глаза на них списывает на войну в ее стране.

"Честно говоря, очень благодарна, но поняла, что кроме собственных внутренних опор еще можно найти их здесь, но мои грустные глаза и посты – исключительно моя внутренняя боль, относительно ситуации в нашей Украине!!!! Поэтому не стоит добавлять драматических красок в мою жизнь, потому что кому-то так хочется, или кажется! Моя жизнь слишком интересна, чтобы тратить ее на драму, особенно в такое сложное время во всем мире!" - написала Кристина под одним из кадров.

Кристина Горняк сейчас в Вене (фото: instagram.com/kristygor)

Как мы ранее писали, Остапчук рассказал об угрозах отца бывшей жены.

Также ранее ведущий шокировал откровениями о бывшей жене

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Владимир Остапчук