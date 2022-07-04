"Не боюся цих покидьків": Остапчук розповів про погрози батька колишньої дружини

Скандал між телеведучим Володимиром Остапчуком і його колишньою дружиною Оленою Войченко набирає обертів. Після нового інтерв'ю екс-дружини, в якому вона образила його нинішню дружину Христину Горняк, шоумен оприлюднив кілька неприємних фактів про сім'ю Войченко. У відповідь йому почав погрожувати її батько.

Про це Володимир розповів у своїх Instagram -сторіс, а також показав листування з колишнім тестем.

Сергій Войченко написав Остапчуку в Telegram. Чоловік заявив, що Володимира нібито чекає кримінальна відповідальність за ухилення від служби в ЗСУ. А також написав, що буде судитися з ведучим, якщо той "не видалить брехню".

"Ти ухилянт від служби в ЗСУ. Повинен був відпрацювати в селі або служити. Наніс збитки державі. Це не тільки аморально - це кримінальна відповідальність. Тому рекомендую не оббріхувати нікого і видалити брехню. В іншому разі запущу юридичний процес від громадської організації", - написав Войченко.

У відповідь на це телеведучий попросив залишити його і його сім'ю в спокої, а також пригрозив, якщо "син-рецидивіст" Войченко спробує нашкодити комусь із його близьких, він буде реагувати. Також Остапчук додав, що не боїться "бандитського залякування".

На що колишній тесть назвав його "мраззю" і заявив, що Володимиру пора "прощатися з кар'єрою".

"Сергій Войченко, батько моєї колишньої дружини, погрожує мені розправою. Ці бандити безкарно вже багато років залякують людей", - написав ведучий.

За словами Володимира, він не боїться погроз, проте клопотання в прокуратуру вже подав. Також Остапчук опублікував фото Сергія Войченка і зазначив, що якщо з ним щось трапиться, це буде вина членів сім'ї колишньої дружини.

"Я не боюся цих покидьків. Але якщо щось трапиться зі мною - це справа рук Сергія Войченка або його сина Романа, якого, за словами місцевих жителів, випустили на свободу. Клопотання в прокуратуру вже подано", - зазначив шоумен.

Крім того, виявилося, що Сергій Войченко вже здійснював напад на Остапчука в 2020 році. Тоді все це задокументували співробітники поліції.

"26.07.2020 Сергій Войченко вже здійснював на мене напад. Все зафіксувала поліція. Ви знаєте, що він мені сказав? "Я все порішаю, тільки час витрачаєш", - додав Володимир.

Ведучий також нагадав, що рідні Олени Войченко не дають його батькам бачитися з онуками.

"Тепер ви розумієте, чому я мовчав три роки. Це жахливі люди. На фото моя мама, якій Сергій Войченко заборонив бачити онуків. Так і сказав: "Я вас до онуків не пущу". І діти мої все минуле літо були у одних батьків. А моїх - просто не пускали і не давали бачити", - поділився Остапчук.

Володимир Остапчук показав листування з колишнім тестем і погрози з його боку (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)