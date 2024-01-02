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"95 Квартал" у новорічну ніч висміяв окупований Скадовськ: мер міста відреагував (відео)

Вівторок 02 січня 2024 18:50
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"95 Квартал" у новорічну ніч висміяв окупований Скадовськ: мер міста відреагував (відео) Пародія "95 кварталу" на окупований Скадовськ (фото: скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

У новорічному випуску гумористичного шоу "Вечірній квартал" актори образливо пожартували про мешканців окупованого міста Скадовськ та східних регіонів України. Міський голова Олександр Яковлєв одразу відреагував.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку політика.

Деталі

"Кварталівці" показали пародію на російськомовну дівчину зі Сходу України, яка переїхала до Закарпаття і намагається говорити українською.

Однак робить це, перекручуючи зміст слів, що виглядає, м’яко кажучи, безглуздо.

Вочевидь, автори сценки так не вважають, і їм здалася пародія смішною.

Крім того, в номері допущені й географічні помилки, оскільки дівчина переїхала зі Сходу, але каже, що вона зі Скадовська.

Мер міста відреагував

Яковлєв процитував одного з борців за незалежність України - Симона Петлюру: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди".

Також він зазначив, що подібні жарти мають залишитися на совісті режисерів.

Політик сподівається, що їм вистачить сили вибачитись перед українцями.

&quot;95 Квартал&quot; у новорічну ніч висміяв окупований Скадовськ: мер міста відреагував (відео)

Мер Скадовська (фото: facebook.com/OleksandrYakovliev)

"Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно чого зараз потребують скадовчани це підтримки. Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською" - сказав Олександр.

Також міський голова вирішив підтримати жителів окупованого міста і запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською".

"Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того де ви є тепер, знаю, що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда. А ми сильніші - бо ми єдині", - написав міський голова.

Нещодавно ми розповідали, що будинок зірки "МастерШеф" постраждав внаслідок масованої ракетної атаки на Київ.

Також ми писали, що росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами.

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