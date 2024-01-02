"95 Квартал" у новорічну ніч висміяв окупований Скадовськ: мер міста відреагував (відео)

У новорічному випуску гумористичного шоу "Вечірній квартал" актори образливо пожартували про мешканців окупованого міста Скадовськ та східних регіонів України. Міський голова Олександр Яковлєв одразу відреагував.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку політика.

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"Кварталівці" показали пародію на російськомовну дівчину зі Сходу України, яка переїхала до Закарпаття і намагається говорити українською.

Однак робить це, перекручуючи зміст слів, що виглядає, м’яко кажучи, безглуздо.

Вочевидь, автори сценки так не вважають, і їм здалася пародія смішною.

Крім того, в номері допущені й географічні помилки, оскільки дівчина переїхала зі Сходу, але каже, що вона зі Скадовська.

Мер міста відреагував

Яковлєв процитував одного з борців за незалежність України - Симона Петлюру: "Нам не так страшні московські воші, нам страшні українські гниди".

Також він зазначив, що подібні жарти мають залишитися на совісті режисерів.

Політик сподівається, що їм вистачить сили вибачитись перед українцями.

Мер Скадовська (фото: facebook.com/OleksandrYakovliev)

"Скадовськ сьогодні в окупації, і дійсно чого зараз потребують скадовчани це підтримки. Знаю, що у нас багато людей були російськомовними, але усі добре розуміють українську, і добре говорять українською" - сказав Олександр.

Також міський голова вирішив підтримати жителів окупованого міста і запустив флешмоб "Скадовськ говорить українською".

"Пропоную усім скадовчанам підтримати і зачитати щось українською. Незалежно від того де ви є тепер, знаю, що в серці ви любите Скадовськ. Український Скадовськ. Бо саме за українську мову і культуру сьогодні нас намагається знищити орда. А ми сильніші - бо ми єдині", - написав міський голова.