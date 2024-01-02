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"Боятся всего украинского". Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписями

Португалия, Вторник 02 января 2024 15:38
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"Боятся всего украинского". Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписями Украинцы отчистили оскверненный памятник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Португалии неизвестные раскрасили кроваво-красной краской бюст Тараса Шевченко. На памятнике написали букву "z" - это символ, под которым российская армия совершает военные преступления на территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию главы Союза украинцев в Португалии Павла Садохи в Facebook.

Что известно об акте вандализма

"Накануне Нового года неизвестные вандалы разрисовали бюст Тараса Шевченко в Лиссабоне буквами "z". Так похоже, что р*шисты решили нанести масштабный удар по нашим и историческим духовным ценностям", - написал Садоха.

К своему посту он прикрепил фото оскверненного памятника.

&quot;Боятся всего украинского&quot;. Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписямиНеизвестные обрисовали памятник Шевченко в Лиссабоне (фото: Facebook/Pavlo Sadokha)

Также Садоха отметил, что семья украинцев из Алгарве оперативно отчистили бюст от краски.

"Сделали, что могли. Поехали и отмыли все, что совершили недалекие люди", - написала семья Яровых.

&quot;Боятся всего украинского&quot;. Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписями&quot;Боятся всего украинского&quot;. Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписямиУкраинцы отчистили памятник от пророссийских знаков (фото: facebook.com/lizaa.yarovaa)

Добавим, что украинцы в соцсетях бурно отреагировали на инцидент. Они предполагают, что акт вандализма совершили россияне. Многие отмечают, что они только то и умеют делать, что все уничтожают и настолько боятся украинцев, что атакуют даже памятники.

&quot;Боятся всего украинского&quot;. Россияне изуродовали памятник Шевченко кровавыми надписями

Реакция украинцев на инцидент (скриншот)

Читайте также о том, что россияне во время атаки на Львов уничтожили музей Романа Шухевича.

Ранее мы также сообщали о том, что в Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко.

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