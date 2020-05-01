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93-річна українка з Дніпра перемогла коронавірус: як її лікували

STYLERКоронавірус    01.05.2020 - 21:59
93-річна українка з Дніпра перемогла коронавірус: як її лікували
Коронавірус перемогла 93-річна українка (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вдалося перемогти 93-річній жінці з Дніпра

Коронавірус в Україні поширюється далі, але кількість людей, які вилікувалися від COVID-19, щодня збільшується. 93-річна українка з Дніпра увійшла в число майже півтори тисячі наших співгромадян, які вже перемогли хворобу.

Згідно з даними Telegram-каналу "Дніпро", пенсіонерка захворіла 6 квітня. Але оскільки перебіг хвороби був легким і не загрожував її життю, жінку залишили на лікування вдома. Весь цей час вона перебувала під наглядом свого сімейного лікаря.

"Жінка легко перехворіла COVID-19 без пневмонії та ускладнень і через три тижні тест на COVID-19 показав негативний результат. Зараз жінка одужала і почуває себе добре", - йдеться в повідомленні.

93-річна українка з Дніпра перемогла коронавірус: як її лікували
93-річна українка з Дніпра одужала від коронавіруса (скрін: Telegram/Дніпро)

Раніше ми писали, що вчені знайшли найкращий захист від коронавірусу, який може стати альтернативою захисним маскам. Фахівці з США провели експеримент, що підтвердив - цей захист для обличчя більш надійний і носити його зручніше.

Також повідомлялося, що виявлено зв'язок між вітаміном D і смертністю від коронавіруса. Дослідження проводилося на основі даних з 20 європейських країн, щоб зрозуміти, чому в Європі дуже висока смертність від коронавіруса.

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