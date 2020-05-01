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93-летняя украинка из Днепра победила коронавирус: как ее лечили

STYLERКоронавирус    01.05.2020 - 21:59
93-летняя украинка из Днепра победила коронавирус: как ее лечили
Коронавирус победила 93-летняя украинка (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус удалось победить 93-летней женщине из Днепра

Коронавирус в Украине распространяется дальше, но количество людей, выздоровевших от COVID-19, каждый день увеличивается. 93-летняя украинка из Днепра вошла в число почти полутора тысяч наших сограждан, которые уже победили болезнь.

Согласно данным Telegram-канала "Днепр", пенсионерка заболела 6 апреля. Но поскольку течение болезни было легким и не угрожало ее жизни, женщину оставили на лечение дома. Все это время она находилась под наблюдением своего семейного врача.

"Женщина легко переболела COVID-19 без пневмонии и осложнений и через три недели тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Сейчас женщина выздоровела и чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

93-летняя украинка из Днепра победила коронавирус: как ее лечили
93-летняя украинка из Днепра выздоровела от коронавируса (скрин: Telegram/Днепр)

Ранее мы писали, что ученые нашли самую лучшую защиту от коронавируса, которая может стать альтернативой защитным маскам. Специалисты из США провели эксперимент, который подтвердил, что эта защита для лица более надежна и носить ее удобнее.

Также сообщалось, что выявлена связь между витамином D и смертностью от коронавируса. Исследование проводилось на основе данных из 20 европейских стран, чтобы понять, почему в Европе очень высокая смертность от коронавируса.

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