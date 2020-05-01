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На смертність від COVID-19 впливає дефіцит всього одного вітаміну: що важливо знати

STYLERКоронавірус    01.05.2020 - 15:32
На смертність від COVID-19 впливає дефіцит всього одного вітаміну: що важливо знати
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Висока смертність від коронавірусу пов'язана з дефіцитом одного вітаміну

Коронавірус COVID-19 і рівень смертності від хвороби безпосередньо пов'язаний з дефіцитом вітаміну D. До такого незвичайного висновку прийшли вчені з Фонду лікарні Королеви Єлизавети і Університету Східної Англії, пише Sciencealert.

Вчені пов'язали високий рівень смертності в Європі саме з низьким рівнем вітаміну D. Згідно з останніми висновками, вітамін, що виробляється на сонці, пов'язаний з тим, наскільки тяжко люди переносять хворобу.

В рамках досліджень були вивчені дані пацієнтів з двадцяти європейських країн. Науковцям вдалося встановити зв'язок між рівнем смертності в них і вітаміном D.

"Люди, які мають більш високі рівні вітаміну D, можуть робити щось ще, що допомагає зупинити руйнівну дію вірусу", - йдеться в статті.

Для довідки, вітамін D є жиророзчинним з'єднанням, яке ми можемо отримувати з таких продуктів, як гриби або риба, або виробляти шкірою, реагуючи на ультрафіолетове випромінювання.

І хоча головною і відомою роллю цього вітаміну в нашому організмі є підтримка кальцію в кістках (недолік є причиною скелетних деформацій - рахіту, остеопорозу), зараз вчені всерйоз задумалися про роль вітаміну в підтримці імунної системи.

Відзначимо, що раніше лікарі вже висловлювали припущення, що сонячні ванни протягом 10 хвилин щодня можуть бути ефективною профілактикою коронавірусу.

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