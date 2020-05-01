ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені знайшли найкращий захист від коронавірусу: альтернатива маскам

STYLERКоронавірус    01.05.2020 - 20:59
Вчені знайшли найкращий захист від коронавірусу: альтернатива маскам
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Від коронавірусу знайшли більш ефективний захист, ніж маски

Коронавірус COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом, але маски не можуть забезпечити достатньо надійний захист від потрапляння в організм інфекції. Вчені з США назвали альтернативу маскам, яка набагато краще може вберегти від підступного штаму SARS-CoV-2.

Таким засобом є пластмасові щитки для обличчя, говориться у звіті групи вчених, який був опублікований в журналі Американської медичної асоціації (JAMA).

Фахівці відзначили, що шляхи передачі COVID-19 вже вивчені. Інфекція, як і будь-який інший респіраторний вірус, передається, коли частинки опиняються досить близько від рота, носа і очей.

Вчені знайшли найкращий захист від коронавірусу: альтернатива маскам

Захисний щиток від коронавірусу для обличчя

При порівнянні "оборонних здібностей" масок і щитків, вчені дійшли висновку, що щитки набагато ефективніше. Експеримент показав, що на дистанції у два метри, щитки затримали 92% часток вірусу.

Крім того, на відміну від масок з коротким терміном використання, щитки можна мити з милом або обробляти дезінфекторами, після чого користуватися ними знову і знову.

Ще однією перевагою щитка є те, що його зручніше носити, ніж маску, яка часто сповзає, і через неї важко дихати. Також щиток оберігає від неусвідомлених дотиків до обличчя. Ефективність цього засобу захисту була оцінена вченими в діапазоні від 68 до 96%.

В Україні вартість захисного щитка, такого, як на фото вище, в інтернет-магазинах становить близько 200 грн.

Зазначимо, що студенти з Одеси друкують на 3D-принтері захисні щитки для українських лікарів, які стоять на передовій війни з коронавірусом.

Також ми писали, що вчені назвали тканину, яка найкраще підходить для саморобних масок.

Медики повідомили шокуючу новину про рукавички при коронавірусі: шкоди ще більше Мадонна заявила, що перенесла коронавірус: перші подробиці
Новини України Коронавірус
Lite
On Top