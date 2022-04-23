У Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів. На міських кладовищах досі копають нові могили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як заявив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, загинули понад 700 мирних жителів. Видання зазначає, що на міських кладовищах дуже багато свіжих могил, на деяких з них залишені квіти і лампадки. Місця поховань позначені табличками із зазначенням імен, а також дат народження і смерті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російської окупації у звільнених населених пунктах Київської області знайшли тіла 1084 мирних жителів.
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