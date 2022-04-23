ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів

Новость на русском →
Чернігів, Субота 23 квітня 2022 16:13
У Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів Фото: наслідки обстрілів Чернігова (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Чернігові через дії окупантів загинули понад 700 мирних жителів. На міських кладовищах досі копають нові могили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як заявив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, загинули понад 700 мирних жителів. Видання зазначає, що на міських кладовищах дуже багато свіжих могил, на деяких з них залишені квіти і лампадки. Місця поховань позначені табличками із зазначенням імен, а також дат народження і смерті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після російської окупації у звільнених населених пунктах Київської області знайшли тіла 1084 мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів Війна Росії проти України
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає