6 звезд, которые ненавидят праздновать Рождество

Праздники ассоциируются с радостью, теплом и семейными традициями, но не для всех. Далеко не каждая звезда обожает праздновать Рождество - для некоторых это лишь дополнительный стресс, шум и лишнее внимание. Кто-то не любит праздничную суету, а кто-то вообще игнорирует этот праздник по личным или религиозным причинам.

В этом материале РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о Леди Гаге, Майли Сайрус и еще четырех знаменитостях, которые откровенно не разделяют всеобщего рождественского восторга.

Майли Сайрус

Певица ежегодно призывает людей не смешивать истинные ценности этого праздника. Она говорит, что вместо того, чтобы тратить деньги на роскошные декорации, лучше обратить внимание на нужды более слабых и поделиться с ними этой радостью.

Майли Сайрус (фото: instagram.com/mileycyrus)

Леди Гага

В 2010 году во время одного из концертов Леди Гага укусила мягкую игрушку Санты, а потом раздраженно заявила: "Я ненавижу этот праздник! Я одинока и несчастна, слышишь, ты, проклятая игрушка!!!.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Возможно, на тот момент певица проходила через сложный период в жизни и выливала злость на все вокруг.

Хью Грант

К числу звезд, которые не любят Рождество, присоединился и Хью Грант. Истинную причину своей антипатии к украшенной елке и другим праздничным атрибутам актер не разглашает. Однако он с гордостью рассказывает, что начиная с 2009 года специально убегает как можно дальше к пальмам, чтобы избежать всей этой предпраздничной суеты.

Хью Грант (фото: Кинориум)

Оззи Осборн

Музыкант уже давно считает Рождество праздником потребления. Например, Озборн искренне не понимает, зачем на каждом подарке столько оберточной бумаги. Это дорого и вредно для окружающей среды! И со временем его невинное возмущение переросло в настоящую ненависть.

Оззи Осборн (фото: instagram.com/ozzyosbourne)

Диего Луна

Актер из "Звездных войн" больше не испытывает восторга от Рождества. По мнению Диего, праздник давно поглотила коммерция. Его также возмущает, что сразу после завершения праздников люди перестают делать подарки и организовывать семейные ужины в обычные дни.

Диего Луна (фото: Википедия)

Колин Ферт

Еще в 2009 году актер признался, что не испытывает особого восторга от этого праздника. Чтобы избежать рождественской суеты, Колин Ферт не включает телевизор и радио, а также избегает тематических вечеринок.

Колин Ферт (фото: Википедия)

По словам актера, именно в этот период люди демонстрируют больше всего притворства, ведь принято ходить с приветливой улыбкой лишь потому, что так диктует атмосфера праздника.