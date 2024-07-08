9 тревожных сигналов, свидетельствующих, что вашему ребенку нужен психолог

Как понять, что ребенку нужен психолог

Есть несколько явных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ребенку нужна помощь психолога.

Изменения в поведении. Ребенок становится более раздражительным, агрессивным, замкнутым, или наоборот, чрезмерно активным.

Ребенок становится более раздражительным, агрессивным, замкнутым, или наоборот, чрезмерно активным. Нарушение сна и аппетита. У ребенка есть проблемы с засыпанием, ему снятся кошмары, теряет аппетит или наоборот, ест слишком много.

У ребенка есть проблемы с засыпанием, ему снятся кошмары, теряет аппетит или наоборот, ест слишком много. Проблемы с обучением. Ребенок не может сосредоточиться на уроках, его успеваемость резко снижается.

Ребенок не может сосредоточиться на уроках, его успеваемость резко снижается. Страхи и тревожность. Ребенок постоянно боится чего-то, имеет панические атаки.

Ребенок постоянно боится чего-то, имеет панические атаки. Низкая самооценка. Ребенок не верит в свои силы, чувствует себя ненужным.

Ребенок не верит в свои силы, чувствует себя ненужным. Проблемы в общении. Ребенку трудно общаться со сверстниками, он избегает социальных контактов с одногодками и старшими.

Ребенку трудно общаться со сверстниками, он избегает социальных контактов с одногодками и старшими. Самоповреждение. Ребенок наносит себе вред, режет себя, бьет.

Ребенок наносит себе вред, режет себя, бьет. Утрата интереса к ранее любимым занятиям. Ребенок перестает интересоваться своими хобби, ему ничего не нравится.

Ребенок перестает интересоваться своими хобби, ему ничего не нравится. Злоупотребление психоактивными веществами. Ребенок употребляет алкоголь, наркотики, начинает курить.

При этом важно помнить, что не каждое изменение в поведении ребенка свидетельствует о том, что ему нужен психолог. Некоторые из этих признаков могут быть временными или связанными с возрастными особенностями.

Что делать, если подозреваете, что ребенку нужна помощь?

Если вы заметили у своего ребенка несколько из вышеперечисленных признаков, рекомендуется обратиться за консультацией к детскому психологу.

Специалист поможет:

выяснить причины проблем

разработать план помощи ребенку

научить родителей, как правильно общаться с ребенком

провести психокоррекционную работу с ребенком.

Как понять, что ребенку нужен психолог.

Где найти детского психолога?

Чтобы найти хорошего эксперта, вам нужно обратиться за помощью к психологу можно в государственную поликлинику, школу, где учится ребенок или в частный центр психологической помощи.

Если ваш ребенок нуждается в психологической помощи, а обратиться к специалисту офлайн нет возможности, - воспользуйтесь контактами психологической поддержки:

линия Национальной психологической ассоциации - тел. 0 800 100 102 (с 10:00 до 20:00 ежедневно, звонки бесплатные) (больше информации доступно на сайте по ссылке)

линия предотвращения самоубийств Lifeline Ukraine - тел. 7333 (круглосуточно)

"Поруч" (общий проект МОН Украины, ЮНИСЕФ, Украинского института когнитивно-поведенческой терапии и Всеукраинского общественного центра "Волонтер")

Teenergizer

Гуманитарная миссия "Пролиска" (сайт)

Национальная детская "горячая линия" - тел. 116111, 0 800 500 225 (в будние дни с 12:00 до 20:00)

Ветеранський простір оказывает психологическую помощь детям, которые переживают последствия обстрелов или чьи родственники находятся на фронте

Telegram-канал психологической поддержки для лиц с 8 до 22 лет "Перемога"

"Голоси дітей" - тел. 0 800 210 106 (бесплатно в пределах Украины), 099 198 57 95 (с 9:00 до 20:00) (больше информации доступно на сайте по ссылке)

Бесплатный сервис психологической поддержки подростков "Не дрібниці".

Помните: вы не одиноки! Многие родители сталкиваются с подобными проблемами. Обращение за помощью к психологу - это не стыдно, а свидетельство вашей любви и заботы о своем ребенке.