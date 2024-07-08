9 тривожних дзвіночків, які свідчать, що вашій дитині потрібен психолог

Виховання дитини - це складний і відповідальний процес, який потребує багато сил, терпіння та уваги. Батьки прагнуть дати своїм дітям усе найкраще, оточити їх любов'ю та турботою, але іноді виникають ситуації, коли самостійно впоратися з проблемами неможливо. Одним із таких випадків може бути потреба звернутися за допомогою до психолога.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про тривожні дзвіночки, які можуть свідчити, що вашій дитині потрібен психолог.
Існує кілька явних ознак, які можуть свідчити про те, що дитині потрібна допомога психолога.
При цьому важливо пам'ятати, що не кожна зміна в поведінці дитини свідчить про те, що їй потрібен психолог. Деякі з цих ознак можуть бути тимчасовими або пов'язані з віковими особливостями.
Якщо ви помітили у своєї дитини декілька з перелічених вище ознак, рекомендується звернутися за консультацією до дитячого психолога.
Спеціаліст допоможе:
Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб знайти хорошого експерта, потрібно звернутися за допомогою до психолога можна у державну поліклініку, школу, де навчається дитина, або у приватний центр психологічної допомоги.
Якщо ваша дитина потребує психологічної допомоги, а звернутися до фахівця офлайн немає можливості, - скористайтеся контактами психологічної підтримки:
Пам'ятайте: ви не самотні! Багато батьків зіштовхуються з подібними проблемами. Звернення за допомогою до психолога - це не соромно, а свідчення вашої любові та турботи про свою дитину.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: публікації Американської психологічної асоціації, Child Mind Institute, стаття з сайту Національного альянсу з психічних захворювань.