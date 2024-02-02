9 лет без Кузьмы Скрябина: лучшие клипы певца, которые стоит вспомнить

"Нас кинули"

Открывает "пятерку" самых популярных клипов Кузьмы, которые собрали больше всего просмотров, клип на песню "Нас кинули". Этот трек на политическую тематику был частью вышедшего в 2009 году альбома "Моя еволюція". Сейчас он собрал уже 5,4 миллионов просмотров.

"Люди як кораблі"

Эта песня вышла еще в 2005 году, но не теряет актуальности даже сейчас. Сингл "Люди як кораблі" являлся частью студийного альбома "Танго". Скрябин говорил, что суть его песни такова: "чтобы люди не идеализировали тот мир, который есть вокруг них, чтобы всегда были осторожны". Этот клип собрал уже более 7 миллионов просмотров.

"Руїна"

Эту песню артист не исполнял на концертах, но клип и сам трек были выпущены в 2013 году. Многие называют эту работу "пророческой". Дело в том, что на видео машина со Скрябиным едет по дороге, а перед ней внезапно появляется молоковоз. Как известно, через два года после этого музыкант погиб в ДТП с похожими событиями. Клип собрал уже 7,6 миллионов просмотров.

"Мам"

Эта щемящая песня из пластинки "Радіо Любов" вышла весной 2012 года. В клипе снялась мама Кузьмы. Этот клип стал еще печальнее после прошлой осени. 23 сентября 2022 года мама Скрябина умерла. Видео на эту песню собрало уже 19 миллионов просмотров.

"Місця щасливих людей"

Лидером среди самых популярных клипов оказалось видео именно на эту песню. "Місця щасливих людей" все услышали в 2012 году. В настоящее время этот клип собрал уже 23 миллиона просмотров.

Смерть Скрябина - что известно

Музыкант погиб 9 лет назад. Это произошло в Криворожском районе Днепропетровской области, возле села Лозоватка. По официальной версии, машина Скрябина столкнулась с молоковозом, от полученных травм артист скончался на месте аварии.

В феврале 2023 года мама Скрябина назвала новую версию убийства певца. Она говорила, что машину ее сына могли вывести из строя каким-то устройством.