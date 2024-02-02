9 років без Кузьми Скрябіна: найкращі кліпи співака, які варто пригадати

"Нас кинули"

Відкриває "п'ятірку" найбільш популярних кліпів Кузьми, які зібрали найбільше переглядів, кліп на пісню "Нас кинули". Цей трек на політичну тематику був частиною альбому "Моя еволюція", який вийшов у 2009 році. Нині він зібрав вже 5,4 мільйона переглядів.

"Люди як кораблі"

Ця пісня вийшла ще у 2005 році, але не втрачає актуальність навіть зараз. Сингл "Люди як кораблі" був частиною студійного альбому "Танго". Скрябін говорив, що суть його пісні така: "щоб люди не ідеалізували той світ, який є навколо них, щоб були завжди обережні". Цей кліп зібрав вже понад 7 мільйонів переглядів.

"Руїна"

Цю пісню артист не виконував на концертах, але кліп та сам трек було випущено у 2013 році. Багато хто називає цю роботу "пророчою". Річ у тому, на відео машина зі Скрябіним їде дорогою, а перед нею раптово з'являється молоковоз. Як відомо, за два роки після цього музикант загинув у ДТП зі схожими подіями. Кліп зібрав вже 7,6 мільйона переглядів.

"Мам"

Ця щемлива пісня з платівки "Радіо Любов" вийшла навесні 2012 року. У кліпі знялася мама Кузьми. Цей кліп став ще більш сумним після минулої осені. 23 вересня 2022 року мама Скрябіна померла. Відео на цю пісню зібрало вже 19 мільйонів переглядів.

"Місця щасливих людей"

Лідером серед найбільш популярних кліпів виявилося відео саме на цю пісню. "Місця щасливих людей" усі почули у 2012 році. Нині цей кліп зібрав вже 23 мільйони переглядів.

Смерть Скрябіна - що відомо

Музикант загинув 9 років тому. Це сталося у Криворізькому районі Дніпропетровської області, біля села Лозуватка. За офіційною версією, машина Скрябіна зіткнулася з молоковозом, від отриманих травм артист помер на місці аварії.

У лютому 2023 року мама Скрябіна назвала нову версію вбивства співака. Вона говорила, що машину її сина могли вивести з ладу якимось пристроєм.