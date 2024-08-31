9 вещей, которые лучше не дарить учителям на Первый звонок

В первый день нового школьного года родители учеников нередко дарят учителям цветы и подарки, поздравляя с Днем знаний и почитая работу работников сферы образования. Но есть вещи, которые не стоит дарить учителям.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило список вещей, которые не следует дарить учителям на 1 сентября.

Животные

Даже если вы знаете, что учитель обожает животных, не стоит дарить домашнего любимца - даже если это попугайчик или хомячок, которые могут жить в классе.

Важно помнить, что животное - это не игрушка и решение завести пушистого друга должен принимать только его будущий владелец.

Вещи для работы

Несмотря на то, что такой подарок кажется уместным и практичным, это может огорчить некоторых, ведь будет ассоциироваться больше с работой, чем с уважением.

Хотя, безусловно, для кого-то это будет лучшим поздравлением, чем цветы, но это необходимо выяснить заранее.

Съедобные букеты

Съедобные букеты стали креативным конкурентом среди традиционных конфет и сладостей в подарок учителям.

Однако это дело вкусовых предпочтений - не всегда то, что будет вызывать восторг одного человека, понравится другому. Кроме этого, кто-то из учителей может не употреблять шоколад.

Алкоголь

Дарить алкоголь на День знаний - не слишком хорошее решение. Такой выбор несколько некорректен, учитывая профессиональные отношения.

Хотя вино кажется более изысканным вариантом, такой подарок возможен в других случаях - например, если это подарок друзьям или родственникам.

Косметика

Сейчас существует огромное разнообразие косметических товаров, в соответствии с разными типами кожи. Вряд ли вы угадаете, что именно нравится учительнице.

Что можно дарить учительнице на день знаний (иллюстративное фото: Freepik)

Если же человек обожает косметику, и вы знаете, какую именно - лучшим вариантом будет подарочный сертификат, чтобы учительница сама выбрала необходимое.

Украшения

Кроме того, что украшения отличаются по размеру, это еще и ценный и личный подарок (особенно, если речь идет об украшениях из золота и серебра), что усиливает его неуместность.

Хотя украинские украшения ручной работы - например, силянки и герданы - снова "входят в моду", с таким презентом также следует быть осторожными.

Ведь некоторые из них изготавливаются исключительно по замерам. Кроме этого, не следует забывать о многочасовой работе мастера - которая будет стоить соответственно.

Духи

Духи, как и косметика и украшения - всегда личный выбор, отвечающий индивидуальным вкусам и пожеланиям. Поэтому от такого варианта на подарок на 1 сентября стоит отказаться, ведь достаточно легко не угадать предпочтения учителя.

Подарочные сертификаты на впечатление

На самом деле в некоторых случаях это может быть отличный подарок учителю на День знаний. Однако, опять же, необходимо знать, какие хобби имеет человек и обойти стороной экстремальные развлечения.

К тому же, при покупке сертификата необходимо убедиться, что получатель сам сможет время и дату, чтобы не менять свои планы.

Дорогие подарки

Дорогие подарки могут восприниматься как взятка, а если стоимость презента больше, чем прожиточный минимум трудоспособного лица, согласно статье 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" действительно будет расцениваться как таковая.

Поэтому, чтобы не создать проблем учителю (да и себе), не стоит выбирать дорогостоящие предметы. Кроме этого, существуют и другие способы поблагодарить учителя за его работу.

Помимо цветов, можно сделать общую открытку или плакат, или сделать видео с поздравлениями от всех учеников. Но лучший подарок - уважать учителя и ценить его нелегкую работу.