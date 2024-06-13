9 скрытых функций и изменений в iOS 18, о которых Apple умолчала на презентации

Расширяющиеся рамки iPhone

Одна из самых заметных изменений, на которую обратили внимание пользователи бета-версии iOS 18, - это появление новых тактильных "волн" по краям экрана iPhone. Они появляются всякий раз, когда вы нажимаете кнопки громкости или питания. Некоторые предполагают, что это может указывать на возможные планы Apple по созданию бескнопочного iPhone в будущем.

Это небольшая деталь, но она действительно добавляет приятную динамическую анимацию на экран при взаимодействии с ним.



Превращайте приложения в виджеты прямо на главном экране iOS 18

Домашний экран в iOS 18 претерпевает серьезные изменения, начиная с базовой кастомизации. Теперь вы можете размещать значки приложений где угодно, скрывать подписи и даже менять цвет самих иконок.

Но во время презентации WWDC компания Apple упустила из виду одну интересную деталь. Длительное нажатие на значок приложения с виджетом позволит вам выбрать нужный вариант виджета прямо с главного экрана! Это значительно упрощает персонализацию рабочего пространства, и пользователи наверняка оценят эту функцию при обновлении до iOS 18.

Делитесь входами "Войти с Apple" с помощью групп в iOS 18

Функция "Войти с Apple" уже давно упрощает регистрацию на различных сайтах и в приложениях. Однако раньше поделиться данными для входа с другого iPhone было нельзя из соображений безопасности.

Теперь ситуация изменилась. Новое приложение "Пароли" в iOS 18 позволяет делиться учетными записями "Войти с Apple" с другими пользователями через функцию "Группы". Процесс немного сложнее, но теперь вы сможете предоставить доступ к нужным аккаунтам членам семьи.

Делитесь Wi-Fi с помощью QR-кодов в iOS 18

Еще одним преимуществом нового приложения "Пароли" является возможность создавать и делиться QR-кодами для Wi-Fi сетей. Теперь вы можете легко поделиться своим Wi-Fi с гостями: просто сгенерируйте QR-код и отправьте его тем, кому нужен доступ.

Поскольку QR-код сохраняется в приложении "Пароли" от Apple, вы сможете получить к нему доступ со всех своих устройств.

Календарь в iOS 18: напоминания, метки и улучшенное представление

Apple наконец-то обновила приложение Календарь! Теперь в ежемесячном и дневном представлении вы увидите не только сами события, но и метки к ним, а также напоминания. Это позволяет с первого взгляда понять, чем занят ваш день, хотя, стоит признать, что читать мелкий текст бывает непросто.

В целом, нововведение радует. Особенно приятно, что теперь напоминания отображаются прямо в календаре, и вы можете их выполнять, не переходя в отдельное приложение.



Увеличение и уменьшение масштаба в приложении Календарь

Ещё одно очень полезное изменение в Календаре, которое Apple не упомянула во время своей презентации, - это возможность увеличивать и уменьшать масштаб в Календаре с помощью жеста "щипок". Это позволяет приближать и отдалять различные события, которые у вас запланированы.

Вы можете уменьшить масштаб до полного месячного просмотра без каких-либо деталей, а затем медленно увеличивать, чтобы увидеть больше деталей по мере приближения. Пока что нельзя приблизить до дневного просмотра, но, возможно, это функция, которую Apple добавит в будущем.

У приложений теперь есть собственная страница в настройках

Это изменение может понравиться вам или нет, в зависимости от того, как вы привыкли пользоваться настройками iPhone.

Дело в том, что теперь Apple переместила все настройки отдельных приложений, которые раньше отображались на главной странице настроек iPhone, в новый раздел под названием "Приложения".

Очевидное преимущество этого изменения заключается в том, что оно очищает начальный экран настроек и облегчает поиск нужных параметров конкретных приложений, тем более что теперь они также расположены в алфавитном порядке.

Однако некоторым пользователям может не понравиться необходимость дополнительных действий для доступа к настройкам. В любом случае, на данный момент это изменение внесено. Посмотрим, будет ли Apple менять его в следующих бета-версиях iOS 18.

Больше контроля над яркостью и фокусом фонарика

Новые элементы управления являются частью Dynamic Island, а значит, скорее всего, будут доступны только на iPhone 14 Pro и более поздних моделях, поскольку предыдущие версии не оснащены необходимым оборудованием.

Впрочем, не исключено, что Apple выпустит отдельное приложение для управления фонариком на старых устройствах.

С помощью новых элементов управления можно регулировать яркость фонарика, а на iPhone 15 Pro и Pro Max - еще и ширину светового потока.

Новая кнопка питания в Центре управления iOS 18

И последнее изменение, на которое нужно обратить внимание сегодня, - это добавление новой кнопки питания в обновленном Центре управления.

Хотя вы по-прежнему можете выключить iPhone с помощью проверенного сочетания кнопок питания и уменьшения громкости. Но если вы иногда забываете, какую кнопку громкости нужно нажимать, то теперь можете просто провести вниз по Центру управления и коснуться маленького значка питания в верхнем правом углу экрана.

Нажатие на эту кнопку вызовет слайдер выключения питания, позволяющий выключить iPhone. Стоит отметить, что при этом вы не получите доступа к другим функциям, которые появляются при удержании кнопок питания и уменьшения громкости, хотя это может измениться в более поздних бета-версиях iOS 18.