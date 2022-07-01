Завдяки цій "отруйній" квітці ви вийдете заміж

Якщо у вас зараз "темна смуга" в особистому житті, або ви мрієте стати під вінець, звернуть увагу на цю унікальну квітку. Вона допоможе знайти кохання, виконати бажання та покращити атмосферу в оселі.

Завдяки якій квітці ви знайдете другу половинку - читайте у нашому матеріалі Styler далі.

Що це за квітка

Мова йде про тропічну квітку амариліс. За нею треба добре доглядати, але її величний вигляд та чарівливе цвітіння того варте.

Згідно з феншуєм амариліс - яскравий представник вогненної стихії. Сильна енергетика особливо проявляється у рослин з квітками червоних відтінків. Найкраще місце для амарилісу - кухня. Божественна квітка символізує гордість, неприступність, мужність.

Амариліси у вазонах (фото: facebook)

На кінці стебла амариліс розкриває один або кілька великих ароматних схожих на лілію бутонів. Відтінок може бути білим, червоним, рожевим, малиновим, є сорти з поєднанням цих кольорів.

Червоні сорти привертають добробут та створюють атмосферу стабільності.

Помаранчеві квіти сприяють посиленню любовної енергетики в подружжя.

Білі та рожеві квітки сприяють знаходженню другої половинки.

Амариліс з двома кольорами бутона (фото: pixabay)

Спосіб привернення другої половинки

По-перше, слід купити квітку в п'ятницю, в народі кажуть, що це день кохання та жінок.

По-друге, продавець має бути протилежної статі.

По-третє, вам слід заплатити рівно ту суму, яку вона коштує, так, щоб не мали дати решту.

Далі слід провести "магічний ритуал", слід сказати:

"Квіточка рожева принеси мені кохання міцного, щоб був в мене хлопець бравий і життя з ним яскравим".

Таке промовляння слід робити вечері, а зранку полити амариліс з чотирьох сторін, увесь ритуал повторюється протягом 3-х днів.

Як правильно пересадити амариліс

Найкраще ці квіти приживаються у керамічному або глиняному горщику. Цибулину слід занурити на 2/3 у ґрунт. З боків від цибулини не має бути забагато простору. Бажано не більше 5 сантиметрів простору по боках, а от знизу навпаки - амариліс має велику кореневу систему. Обов'язково на дні горщика має бути дренаж аби корені не згнили.

Увага! Цибулина амарилісу отруйна! Сік цибулини може викликати опіки на шкірі тому слід працювати у захисних рукавичках.

Амариліс під час цвітіння любить світло, але без потрапляння прямих сонячних променів. В період спокою, коли квітка не цвіте, навпаки полюбляє темне та прохолодне місце.

Зручне розташування та дбайливий догляд за квіткою дозволить втілити мрії про кохання, подорожі, самовдосконаленні. Амариліс віддасть вам набагато більше, ніж ви витратите, та подякує спокоєм, добробутом і затишком в будинку.