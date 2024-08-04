9 наибольших признаков аутизма во взрослом возрасте: на что следует обратить внимание

Почему так трудно диагностировать аутизм

Используемые сейчас инструменты диагностики аутизма были разработаны исключительно для белых мальчиков с высоким социально-экономическим статусом. А еще - многие люди со временем принимают свое отличие от других, они учатся корректировать свое поведение, чтобы соответствовать обществу.

Большое внимание уделяется внешним признакам, а не столько внутренним симптомам аутизма. И эти внутренние симптомы сильно отличаются от человека к человеку.

"Есть так много способов, по которым аутизм может проявляться. Я думаю, что внутри аутизма существует больше разнообразия, чем между аутизмом и аллистикой (алистические люди - не принадлежат к спектру аутизма)", – говорит клинический психолог, доктор Меган Анна Нефф.

Признаки аутизма во взрослом возрасте

Ощущение "отличия" от других

Эксперты говорят, что некоторые люди описывают это как "иногда чувствуют себя инопланетянами" или говорят, что "опыт ощущения себя другим на всю жизнь".

Разница между этим ощущением и случайным ощущением аутсайдера, с которым время от времени сталкиваются все, состоит в том, что для людей с аутизмом это ощущение не проходит и не уходит, и не возникает только в течение определенного периода.

Но важно знать, что люди с аутизмом не всегда чувствуют себя аутсайдерами. Они могут найти условия, более инклюзивные для нейродивергентных людей.

Кроме того, некоторые взрослые также говорят, что чувствуют себя комфортнее с тем, кем они являются, и меньше беспокоятся об отличиях, иногда считая их сильными сторонами, когда они становятся старше.

Трудности с социальными сигналами

Социальные сигналы тоже являются еще одним знаком. Кто-то с не диагностированным аутизмом может обнаружить, что ему трудно расшифровать, насколько зрительный контакт уместен или когда он должен прекратить улыбаться во время разговора.

Они могут замаскировать эту неопределенность, узнав, сколько целесообразно, но это не врожденное чувство, как это происходит с человеком, который является алистическим.

Запутанная история отношений - романтических и платонических

По словам психологов, многие не диагностированные взрослые аутисты имеют запутанную и сложную историю социальных отношений. Кроме того, романтические отношения могут показаться трудными для навигации.

"Могут быть внезапно разорвавшиеся отношения, но аутист не понимает, почему. Когда дело доходит до причины этой сложной истории отношений, вполне вероятно, что человек с аутизмом не знает, почему их отношения терпят крах", - отметила Нефф.

Сенсорные отличия

Чувствительность к сенсорному введению, например шуму и зрения, является еще одним потенциальным признаком аутизма. Это может означать чрезмерное осознание звука или его полное неосознание. Люди, не страдающие аутизмом, более или менее реагируют на сенсорные раздражители.

Например, человек с аутизмом может обнаружить, что он постоянно чувствует тиканье часов дома у друга или очень чувствителен к звуку громкой сирены.

Желание рутины

Многие люди с аутизмом преуспевают благодаря последовательности.

"Мир, в котором мы живем, намного более неопределенный и непредсказуемый. Поэтому мы переходим к рутине как к способу самоуспокоения", - говорит Нефф.

Когда нарушается рутина, могут возникнуть сильные эмоции, включая сильную раздражительность или тревогу.

Распорядок дня также не должен быть слишком строгим. Это распространенное заблуждение, когда люди думают о повседневном раскладе людей с аутизмом. Рутина смотрится по-разному для разных людей. Кроме того, большие изменения могут быть тяжелыми.

"Если они переезжают или сменяют карьеру, это может создать сезон бессонницы или тревоги", - добавила Нефф.

Рутина может распространяться на определенное поведение. Это также включает повторяющиеся телодвижения, которые известны как стимулирование.

По данным Научно-исследовательского института Детской больницы Пенсильвании, стимулирующее поведение может включать покачивание тела, хлопанье руками, вращение, трение определенной поверхности и визг.

Потребность в одиночестве

"Потребность в одиночестве, чтобы восстановить силы после социальных ситуаций или действительно чрезмерной стимуляции - а чрезмерная стимуляция может быть разной для каждого - но это очень типичный признак аутизма", - говорят психологи.

Это может означать чувство усталости после рабочей презентации или семейной вечеринки. Это истощение происходит от термина, известного как "камуфлирование" или "маскирование".

Это идея, что вы должны действительно скрывать разные аспекты себя или разные поведения, чтобы соответствовать тем, что, по вашему мнению, ожиданием вокруг вас.

И хотя все мы иногда делаем это, степень маскировки аутистами своих аспектов может привести к ощущению полной истощенности, после чего они сообщают, что проводят долгий период времени в одиночестве или в темных и тихих местах, чтобы восстановиться.

Внешне люди не имеют представления, когда кто маскируется. Они делают то, что все хотят или ждут от них определенным успехом. Это может выглядеть так, будто вы ведете себя так, как вы должны на работе, но идете домой и расслабляетесь, и боитесь мысли, что завтра вам придется снова маскироваться.

Более интенсивные интересы

Также может развиться глубокое любопытство и пристрастие к одной конкретной деятельности или предмету.

"Наш мозг, как правило, с большой страстью тяготеет к сфере интересов, и мы очень увлекаемся им, и это тоже способ самоуспокоения", - добавляет Нефф.

Это может означать построение карьеры вокруг определенных интересов или знание всего о конкретном хобби. И хотя у всех есть интересы, и многие имеют сильные интересы - люди с аутизмом, скорее всего, найдут способ связать все со своими интересами.

К примеру, это может выглядеть как поиск способа поговорить о любимом телешоу, даже если разговор крутится вокруг текущих событий.

Нелюбовь к разговорам

Большинство людей не любят светских разговоров, но для людей с аутизмом светские разговоры могут показаться совершенно изнурительными или такими, каких не должно быть.

"Обычно они не любят светских разговоров и, возможно, нашли способы избежать этого. Возможно, они построили свою жизнь или свою карьеру таким образом, что им не нужно было много общаться", - подчеркивают психологи.

Люди, находящиеся в спектре, как правило, предпочитают глубокие, содержательные разговоры.

Желание прямого общения

Люди с аутизмом преуспевают благодаря прямолинейности, причем действительно честное, четкое общение является сильным преимуществом.

Люди с аутизмом, как правило, достаточно буквальны. Например, когда вы произносите фразу "идет дождь, коты и собаки", люди с аутизмом могут представить буквально кошек и собак, падающих с неба, но потом понимают, что говорящий человек подразумевает дождь.

"На самом деле я считаю, что, пожалуй, точнее сказать, что наш стиль общения визуальный, а не буквальный, но он часто выглядит как буквальный", - говорит Нефф.

Кроме того, стиль общения можно охарактеризовать как прямой и честный.