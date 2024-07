Как перестать нервничать и адаптироваться к периоду перемен: эти советы точно работают

По словам психолога, она часто использует советы Дейла Карнеги о том, как перестать беспокоиться и действовать. Она применяла их в работе и лично для себя - и они на самом деле работают!

Железная дверь

Еще и еще раз о важности жить в моменте "сейчас": установите железную дверь между будущим и прошлым и сосредоточьтесь именно на моменте здесь и сейчас. Что прямо сейчас вы можете сделать, взять под контроль?

Магическая формула

Действует так:

Задайте себе вопрос: "Что худшее может случиться со мной?"

Принять это "худшее" и заранее смириться с этим.

А теперь спокойно подумать, как можно изменить ситуацию.

Memento mori

Стресс и обеспокоенность очень вредит здоровью и точно не повышают иммунитет и сопротивляемость организма! Кроме того, можно придумывать себе симптомы и заболевания, которых на самом деле нет. Просто останавливайте поток негативных мнений, не просматривайте постоянно новости и не общайтесь с людьми, которые поддерживают вашу тревогу.

Займитесь делом

Одной из причин тревоги есть отсутствие занятости. Если мы не займем мозг и руки работой, на месте пустоты будут процветать негативные мысли, сознание само их сгенерирует. Привлеките внимание мозга новой, интересной информацией или займитесь чем-нибудь, что до сих пор не пробовали.

Закон больших чисел

Слышали ли об этом законе? Нет? Ну вот вам и возможность воплотить в жизнь предыдущий пункт, то есть узнать что-нибудь новое. По закону больших чисел вероятность того, что ваши тревоги оправдаются, очень незначительна.

Смиритесь с тем, чего нельзя избежать

Мы страдаем и продолжаем беспокоиться, даже когда неприятное событие произошло. И снова это нарушает золотое правило "жить моментом здесь и сейчас".

Научитесь повиноваться обстоятельствам, которые уже не могут быть изменены. Переживите и примите: значит именно так и должно было произойти. Можно даже поблагодарить судьбу за этот урок! Благодарность и смирение - no other way.

Ограничитель тревоги

Есть такое понятие "круг влияния и круг забот". Выпишите все события, занимающие ваше внимание. А теперь рядом с теми, которые находятся в зоне вашего воздействия, поставьте +, а те, на которые вы не влияете, отметьте знаком "-".

Если будете честны с собой, то увидите, что вне зоны контроля находится не так уж много - погода, политика, религия… вот о них и стоит перестать думать. И не листайте новости более 1-2 раз в день! Тревоги увеличится, а влияния на события не прибавится!

Интересуйтесь другими людьми

Именно так. И не завидуйте и не сравнивайте, а просто интересуйтесь: