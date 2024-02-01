Как диагностировать аутизм у ребенка и почему необходимо раннее вмешательство в его развитие

РБК-Украина (проект Styler) с помощью специалистов центра развития для детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от благотворительного фонда Future for Ukraine рассказывает, что такое РСА, как выявить аутизм у ребенка, что такое коррекционные занятия и раннее вмешательство.

Что такое РСА и с какого возраста он диагностируется

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 ребенок из 100 во всем мире имеет аутизм. В Украине по состоянию на декабрь 2023 года с этим диагнозом на учете состоит 20 936 детей. При воспитании ребенка с расстройством спектра аутизма (РСА) очень важную роль играет раннее вмешательство.

Расстройства спектра аутизма (РСА) влияют на:

Общение: людям с аутизмом может быть сложно понимать невербальные сигналы, беседовать или понимать эмоции других.

Социальное взаимодействие : им может быть сложно заводить друзей, понимать социальные правила или участвовать в групповых мероприятиях.

Поведение: им может нравиться повторять некоторые действия, слова или фразы, а также им может быть сложно адаптироваться к изменениям.

Важно помнить, что не существует двух одинаковых людей с аутизмом. Каждый случай уникален, поэтому и используется термин "спектр аутизма". Но о том, что аутизм можно диагностировать уже с 12-18 месяцев, но обычно это происходит в возрасте 2-3 лет.

Аутизм у ребенка - это и какие существуют способы диагностирования (фото: Freepik)

Среди первых признаков РСА у ребенка могут быть:

отсутствие зрительного контакта

отсутствие реакции на свое имя

самопроизвольные или стереотипные движения

отсутствие или задержка развития речи

проблемы в общении со сверстниками.

Одно из отличий аутизма состоит в том, что он часто не имеет четко выраженных внешних проявлений, скажем, как при Синдроме Дауна или ДЦП. Это может затруднять раннюю диагностику аутизма у детей. Однако РСА влияет на сенсорику ребенка, то есть его способность распознавать внешние воздействия и воспринимать ощущения.

"Сенсорные нарушения все же имеют внешнее проявление – часто это стереотипные повторяющиеся движения. Ребенок может навязчиво махать руками, крутиться вокруг себя, закрывать уши из-за громкого восприятия звуков, может есть несъедобные предметы, нефункционально играть игрушками - нужно постоянно наблюдать за поведением ребенка ", - отмечает Анна Перекатий, психологиня, поведенческая аналитика, основательница и глава Центра развития и социализации "СТАРТ" во Львове.

Кто может поставить диагноз РСА в Украине?

Диагноз РСА может поставить только врач-психиатр, имеющий специальную подготовку и опыт.

Диагностика аутизма основывается на комплексном обследовании, которое включает в себя: осмотр ребенка, беседу с родителями, проведение специальных тестов.

Эксперты, а также родители, уже воспитывающие детей из РСА, советуют не медлить с обследованиями, когда у вас есть подозрение на аутизм у ребенка. А при необходимости - проконсультироваться у нескольких специалистов.

"Прислушайтесь к своей интуиции и не отталкивайте родных, которые, возможно, первыми скажут вам вслух, что с вашим ребенком "что-то не так". Проверьте свои страхи и предположения родных у соответствующих специалистов. Не затягивайте, не ждите чуда - действуйте! проверки хуже не будет", - советует Алина, мать 5-летней воспитанницы LEVCHYK SPECTRUM HUB Сюзанны, у которой диагностирована РСА.

"Если у вас есть подозрения, то лучше перестраховаться - не пренебрегать дополнительными консультациями у психиатров. Поскольку в воспитании ребенка с РСА чрезвычайно важно раннее вмешательство", - замечает методистка LEVCHYK SPECTRUM HUB Людмила Мамалыга.

Аутизм у ребенка - это и какие существуют способы диагностирования (фото: Freepik)

Чем важно раннее вмешательство в развитие ребенка с РСА?

К сожалению, аутизм не поддается окончательному лечению. Однако это не означает, что ребенку с РСА нельзя помочь овладеть навыками общения и всеми знаниями, которые облегчат его жизнь.

Благодаря раннему вмешательству и комплексной коррекционной работе с логопедами, психологами, специалистами по адаптивной физкультуре, сенсорной интеграции, арт-терапии можно улучшить качество жизни ребенка с аутизмом.

"Наибольший дефицит при аутистических расстройствах - это дефицит общения и развития коммуникативной сферы. Ребенок не обращает внимания на других людей, больше концентрируется на предметах. У детей с РСА страдает сфера подражания. Но без этого человеку с аутизмом будет чрезвычайно сложно жить в обществе". коррекционных занятиях мы стараемся компенсировать на ранних этапах нехватку взаимодействия. Мы показываем ребенку из РСА, что контактировать с окружающим интересно, выгодно, весело. И всячески поощряем этот контакт. Чем раньше ребенок усвоит эти базовые навыки, тем лучше", - объясняет Анна Перекатий.

"Именно это и происходит во время раннего вмешательства в развитие ребенка с аутизмом. Акцент делается на компенсацию дефицитов в социальной сфере. Чтобы ребенок как можно раньше умел учиться с помощью типовых механизмов развития - через зрительный контакт и подражание", - добавляет Анна.

То, насколько эффективно раннее вмешательство, зависит в том числе и от вовлеченности родителей в этот процесс.

"Чтобы в мозгу сформировались необходимые нейронные связи, заниматься ребенку нужно долго, много и упорно! Это примерно 4-7 часов ежедневно! Если ребенок посещает коррекционные занятия, скажем, продолжительностью один час 1-2 раза в неделю, то все остальное время с ней должны заниматься родители, однако занятия предусматривают также обучение во время прогулок, бытовой рутины, совместной игры, а не только упражнений за столом", - отмечает Анна Перекатий.

"Если педиатр, психиатр, невролог подтвердят аутизм у ребенка, не паникуйте! Жизнь продолжается, она разнообразна. Записывайте ребенка на приемы к логопеду-дефектологу, АВА-тераписту, в сенсорные комнаты и т.д. на рисование, балет - живите, развивайтесь и радуйтесь каждым успехам своего ребенка, а они обязательно будут. Ничего не меняется только там, где нічего не делают, - делится опытом Алина, мама Сюзаны с РСА.

Аутизм у ребенка - это и какие существуют способы диагностирования (фото: Freepik)

Как работает LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр развития для детей в спектре аутизма LEVCHYK SPECTRUM HUB от благотворительного фонда Future for Ukraine начал работать чуть больше года назад - 20 февраля 2023 года во Львове.

За все время работы центра проведено около 3500 бесплатных коррекционных занятий для 36 детей.

Стоит сказать, что в LEVCHYK SPECTRUM HUB есть свободные места на безвозмездные коррекционные занятия для детей ВПЛ в спектре аутизма, проживающих во Львове. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте.