9 найбільших ознак аутизму в дорослому віці: на що варто звернути увагу

Чому так важко діагностувати аутизм

Інструменти діагностики аутизму, які використовуються зараз, були розроблені виключно для білих хлопчиків з високим соціально-економічним статусом. А ще - багато людей з часом приймають свою відмінність від інших, вони вчаться коригувати свою поведінку, щоб відповідати суспільству.

Велика увага приділяється зовнішнім ознакам, а не стільки внутрішнім симптомам аутизму. І ці внутрішні симптоми сильно відрізняються від людини до людини.

"Є так багато способів, за якими аутизм може проявлятися. Я думаю, що всередині аутизму існує більше різноманітності, ніж між аутизмом і аллистикою (алістичні люди - не належать до спектру аутизму)", - каже клінічний психолог, доктор Меган Анна Нефф.

Ознаки аутизму в дорослому віці

Відчуття "відмінності" від інших

Експерти кажуть, що деякі люди описують це як "іноді відчувають себе інопланетянами" або кажуть, що мають "досвід відчуття себе іншим на все життя".

Різниця між цим відчуттям і випадковим відчуттям аутсайдера, з яким час від часу стикаються всі, полягає в тому, що для людей з аутизмом це відчуття не проходить і не йде, і не виникає лише протягом певного періоду.

Але важливо знати, що люди з аутизмом не завжди відчувають себе аутсайдерами. Вони можуть знайти умови, які більш інклюзивні для нейродивергентних людей.

Крім того, деякі дорослі також кажуть, що почуваються комфортніше з тим, ким вони є, і менше турбуються про відмінності, іноді вважаючи їх сильними сторонами, коли вони стають старшими.

Труднощі з соціальними сигналами

Соціальні сигнали також є ще одним знаком. Хтось із недіагностованим аутизмом може виявити, що йому важко розшифрувати, наскільки зоровий контакт є доречним або коли він повинен припинити посміхатися під час розмови.

Вони можуть замаскувати цю невизначеність, дізнавшись, скільки є доцільним, але це не є вродженим почуттям, як це відбувається з людиною, яка є алістичною.

Заплутана історія стосунків - романтичних та платонічних

За словами психологів, багато недіагностованих дорослих аутистів мають заплутану та складну історію соціальних стосунків. Крім того, романтичні стосунки можуть здатися важкими для навігації.

"Можуть бути стосунки, які раптово розірвалися, але аутист не розуміє, чому. Коли справа доходить до причини цієї складної історії стосунків, цілком ймовірно, що людина з аутизмом не знає, чому їхні стосунки зазнають краху", - зазначила Нефф.

Сенсорні відмінності

Чутливість до сенсорного введення, як-от шуму та зору, є ще однією потенційною ознакою аутизму. Це може означати надмірне усвідомлення звуку або його повне не усвідомлення. Люди, які не страждають аутизмом, більш-менш реагують на сенсорні подразники.

Наприклад, людина з аутизмом може виявити, що вона постійно відчуває цокання годинника вдома у друга або дуже чутлива до звуку гучної сирени.

Бажання рутини

Багато людей з аутизмом процвітають завдяки послідовності.

"Світ, у якому ми живемо, є набагато більш невизначеним і непередбачуваним. Тож ми переходимо до рутини як до способу самозаспокоєння", - каже Нефф.

Коли рутина порушується, можуть виникнути сильні емоції, включаючи сильну дратівливість або тривогу.

Розпорядок дня також не повинен бути надто суворим. Це поширена помилка, коли люди думають про повсякденний розклад людей з аутизмом. Рутина виглядає по-різному для різних людей. Крім того, великі зміни також можуть бути важкими.

"Якщо вони переїжджають або змінюють кар’єру, це може створити сезон безсоння або тривоги", - додала Нефф.

Рутина також може поширюватися на певну поведінку. Це також включає повторювані рухи тіла, які відомі як стимулювання.

За даними Науково-дослідного інституту Дитячої лікарні Пенсільванії, стимулююча поведінка може включати погойдування тіла, плескання руками, обертання, тертя певної поверхні та вереск.

Потреба самотності

"Потреба в самотності, щоб відновити сили після соціальних ситуацій або справді надмірної стимуляції - а надмірна стимуляція може бути різною для кожного - але це дуже типова ознака аутизму", - кажуть психологи.

Це може означати відчуття повної втоми після робочої презентації або сімейної вечірки. Це виснаження походить від терміна, відомого як "камуфлювання" або "маскування".

Це ідея, що ви повинні справді приховувати різні аспекти себе або різні поведінки, щоб відповідати тим, що, на вашу думку, очікуванням навколо вас.

І хоча всі ми іноді робимо це, ступінь маскування аутистами своїх аспектів може призвести до відчуття повної виснаженості, після чого вони повідомляють, що проводять довгий період часу на самоті або в темних і тихих місцях, щоб відновитися.

Ззовні люди не мають уявлення, коли хтось маскується. Вони роблять те, що всі хочуть або очікують від них певним успіхом. Це може виглядати так, ніби ви поводитесь так, як ви "повинні" на роботі, але йдете додому і розслабляєтеся, і боїтеся думки про те, що завтра вам доведеться знову маскуватись.

Більш інтенсивні інтереси

Також може розвинутися глибока цікавість і пристрасть до однієї конкретної діяльності чи предмету.

"Наш мозок, як правило, з великою пристрастю тяжіє до сфери інтересів, і ми дуже захоплюємося ним, і це також спосіб самозаспокоєння", - додає Нефф.

Це може означати побудову кар’єри навколо певних інтересів або знання всього про конкретне хобі. І хоча у всіх є інтереси, і багато людей мають сильні інтереси - люди з аутизмом, швидше за все, знайдуть спосіб пов’язати все зі своїми інтересами.

Наприклад, це може виглядати як пошук способу поговорити про улюблене телешоу, навіть якщо розмова крутиться навколо поточних подій.

Нелюбов до балачок

Більшість людей не люблять світських балачок, але для людей з аутизмом світські розмови можуть здатися абсолютно виснажливими або такими, яких не повинно бути.

"Зазвичай вони не люблять світських балачок і, можливо, знайшли способи уникнути цього. Можливо, вони побудували своє життя чи свою кар’єру таким чином, що їм не потрібно було багато спілкуватися", - наголошують психологи.

Люди, які перебувають у спектрі, як правило, віддають перевагу глибоким, змістовним розмовам.

Бажання прямого спілкування

Люди з аутизмом процвітають завдяки прямолінійності, причому справді чесне, чітке спілкування є сильною перевагою.

Люди з аутизмом, як правило, досить буквальні. Наприклад, коли ви вимовляєте фразу "йде дощ, коти та собаки", люди з аутизмом можуть уявити буквально котів і собак, що падають з неба, але потім розуміють, що людина, що говорить, має на увазі дощ.

"Тож насправді я вважаю, що, мабуть, точніше сказати, що наш стиль спілкування візуальний, а не буквальний, але він часто виглядає як буквальний", - каже Нефф.

Крім того, стиль спілкування можна охарактеризувати як прямий і чесний.