5 вундеркиндов, которые считались настоящими чудесами природы и что с ними стало

Вундеркинды - это дети, которые с раннего возраста демонстрируют необычайные способности в различных областях: музыке, математике, искусстве или науке. Их таланты часто поражают мир, но судьба таких детей не всегда складывается счастливо.

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт, один из величайших композиторов всех времен, проявил свои музыкальные таланты уже в трехлетнем возрасте. К пяти годам он уже играл на клавесине и скрипке, а также создавал собственные музыкальные произведения. В восемь лет Моцарт написал свою первую симфонию, а к 16 годам имел в активе четыре оперы и 13 симфоний.

Его отец, Леопольд Моцарт, активно способствовал развитию таланта сына, организуя концертные туры по Европе. Однако, несмотря на славу, жизнь Моцарта была короткой: он умер в 35 лет из-за болезни, оставив после себя более 600 музыкальных произведений. Его музыка до сих пор считается вершиной классического искусства, а его жизнь остается вдохновением для многих.

Маленький Моцарт (фото: Википедия)

Блез Паскаль

Блез Паскаль, французский математик, физик и философ, еще в детстве поражал своими способностями. В четыре года он самостоятельно изучил геометрию, а к 16 годам написал труд о конических сечениях, который поразил даже Рене Декарта.

Паскаль также изобрел механический калькулятор, известный как "паскалина", который стал прообразом современных вычислительных устройств. Его вклад в математику, физику и философию остается значительным, хотя он умер в 39 лет из-за проблем со здоровьем.

Паскаль также известен своими философскими трудами, в частности "Мыслями", которые повлияли на развитие европейской мысли. Его работы в области гидродинамики и теории вероятностей остаются актуальными по сей день.

Блез Паскаль (фото: Википедия)

Ким Ун Йон

Ким Ун Йон, корейский вундеркинд, уже в два года мог разговаривать на нескольких языках, а в три года решал сложные математические задачи. Его IQ составляет 210 баллов, что зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

В возрасте семи лет Ким был приглашен в NASA для выполнения научных расчетов. Он получил докторскую степень по физике в 15 лет, но впоследствии решил вернуться в Корею, где занимается преподаванием.

Ким Ун Йон часто говорит о том, что счастье для него важнее славы, и призывает развивать таланты без давления со стороны общества. Его история напоминает, что гениальность может быть обузой, если ее не поддерживать психологически.

Ким Ун Йон (фото: koreancenter.org.ua)

Шакунтала Деви

Шакунтала Дэви, известная как "человек-компьютер", родилась в Индии и уже в трехлетнем возрасте демонстрировала невероятные математические способности. Она могла выполнять сложные вычисления в уме, включая умножение многозначных чисел и извлечение корней.

В 1977 году она установила мировой рекорд, перемножив два 13-значных числа за 28 секунд. Шакунтала Деви также написала несколько книг по математике и нумерологии, став вдохновением для многих.

Она умерла в 83 года, оставив после себя наследие, которое доказывает, что человеческий разум может достигать невероятных высот. Ее работы в области математики до сих пор используются для обучения и вдохновения новых поколений.

Шакунтала Деви (фото: Википедия)

Уильям Джеймс Сайдис

Уильям Джеймс Сайдис, американский вундеркинд, уже в полтора года мог читать, а к восьми годам владел семью языками, включая собственный, придуманный им язык "вендергуд".

В 11 лет он стал студентом Гарварда, но впоследствии решил вести затворнический образ жизни, избегая славы. Сайдис работал на простой работе, но продолжал заниматься наукой. Он умер в 46 лет, оставив после себя многочисленные математические труды.

Его жизнь стала примером того, как необычайные способности могут быть одновременно благословением и проклятием. Сайдис также писал философские произведения, которые, к сожалению, остались малоизвестными из-за его изоляции от общества.

Уильям Джеймс Сайдис (фото: Википедия)