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9-річна українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ: відео неймовірного вчинку

Дівчина обрізала волосся, щоб допомогти українській армії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

9-річна Кіра Губіна з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти Збройним силам України.

Дитина війну бачила на власні очі. Зокрема, вона разом з батьками, молодшою сестрою та двома старшими братами місяць просиділа у підвалі. Про це повідомляє ТСН.

Як дівчина наважилась на такий крок

Багатодітна родина Губіних живе на околиці Чернігова. Вони ще не встигли довести до ладу новий будинок, а окупанти його вже знищили.

Уперше за життя ножиці торкалися волосся дівчинки. Батьки ще в дитинстві вирішили не стригти волосся Кіри. Все тому, що воно було рідкісного рудого кольору.

Піти на такий крок дівчинка вирішила через війну.

"Просто хотіла миру і все просто хотіла щось зробити для наших збройних сил України", - каже Кіра.

Дівчина обрізала волосся, щоб допомогти українській армії (скрін з відео)

Перукарка Антоніна Нехай розповіла, що Кіра не перша дитина, яка продає волосся. Раніше підлітки витрачали гроші на власні забаганки, а тепер допомагають власній армії.

"Гордість була від того, що у нас такі діти, таке росте покоління, хоче свій вклад зробити в те, що зараз відбувається", - каже жінка.

Мама з татом спостерігали за процесом і не стримували емоцій.

4 пучки Кіриного волосся важили 80 грамів ваги, але довжина сягає 60 сантиметрів. Дівчина каже, що короткі коси їй вже починають подобатися.

За відрізане волосся сім'я отримала три з половиною тисячі гривень та перерахували їх на Збройні сили України.

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що українці дурять росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

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Збройні сили України