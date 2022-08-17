Як відрізнити натуральний мед від підробки і не стати жертвою шахраїв: кращі способи

В Україні все літо триває збір меду, яким можна запастися на зиму, аби ласувати натуральними солодощами холодними вечорами. Але недобросовісні ділки часто видають солодкий сироп за натурпродукт.

Як зрозуміти, що вам намагаються продати підроблений мед, і не стати жертвою шахраїв - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим розбавляють мед

Як розповіли в Держпродспоживслужбі, з метою отримання вигоди виробники чим тільки не розводять мед. Найпопулярніші добавки - це цукровий сироп, патока, додають також і більш "екзотичні" добавки: крохмальна та бурякова меляса (патока), крейду, борошно і навіть... тирсу.

Користь такого продукту звісно ж сумнівна. У кращому разі він не нашкодить.

Окрім добавок безпосередньо в готовий продукт є більш хитрий спосіб: бджіл у період медозбору підгодовують цукровим сиропом. Це роблять для збільшення обсягу готового продукту.

У цьому випадку готова маса не має великої лікувальної сили, оскільки користь речовини безпосередньо залежить від властивостей рослин, із яких збирається мед. На жаль, такий спосіб фальсифікації не можна виявити - навіть у лабораторіях.

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Фото: Мед має бути натуральним (freepik)

Як визначити фальсифікат чи неякісний мед за зовнішніми ознаками

Натуральний продукт має справжній медовий аромат.

Білий мед має вас насторожити, оскільки такий продукт може містити багато цукру.

Темно-бурий відтінок свідчить про те, що мед падевий (мед, джерелом якого є падь тваринного походження - солодка клейка рідина на листках рослин, що являє собою солодкі виділення комах, в основному попелиці, або медяна роса - солодкий сік, який виступає на листках або хвої під впливом різкої зміни температури; на відміну від нектару падь не містить фітонцидів та інших антибіотичних речовин, що оберігають від розвитку мікроорганізмів).

Карамельний аромат меду має насторожити (це може свідчити про плавлення продукту, додавання цукрового сиропу).

Важливим показником є густота маси, яка має відповідати сорту меду.

Натуральний продукт добре накручується на ложку. Неякісний рідкий мед, що стікає з ложки, свідчить про неготовність речовини (такий мед довго не зберігатиметься).

Взимку будь-який мед має бути густим (рідкий продукт може бути розведений, або прогрітий).

Зверніть увагу на те, чи не бродить продукт бджільництва. Перемішайте його - якщо з'являються бульбашки, піна, кислий запах, консистенція рідка - це свідчить, що мед заграв.

Не варто купувати мед, який зібрано з рослин біля траси або дороги, оскільки в такому продукті містяться свинцеві елементи, накопичені у квітах.

Справжній мед легко розтирається між пальцями. А ось підроблений абсолютно не всотується, а скочується грудочками.

Щоб зрозуміти, чи є у складі меду вода, капніть його на аркуш паперу. Якщо навколо краплі утворилося вологе коло, це - фальсифікат.

Консистенція, запах, колір і смак

Різні сорти меду мають різний колір:

акацієвий - білий,

липовий - бурштиновий,

падевий - темний,

гречаний - коричневий.

Запах і смак меду має бути саме медовим, а не карамельним.

Натуральний мед не може бути прозорим, він завжди мутнуватий. Якщо мед нагадує рідкий сироп - не варто його купувати.

Чим небезпечний ненатуральний мед?

Як пише DOC.UA, підроблений мед практично не містить корисних властивостей через фальшування цукровими сиропами, а також термічну обробку та ультрафільтрацію, яку він проходить для видалення пилку та продовження терміну придатності.

По суті, підроблений мед - це цукровий сироп, і як і все солодке, може бути шкідливим і призводити до таких проблем: