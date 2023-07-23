Смотрите, как совмещать принты одежды, чтобы выглядеть максимально стильно. 5 законов моды (фото)
Одежда с принтами очень стильная, но ее надо уметь грамотно сочетать с другими вещами, чтобы создать изысканный образ. Важно знать несколько простых законов моды.
Правилами сочетания принтов поделилась персональный стилист Елена Шевченко в Instagram.
Как совмещать принты
Принты - это простой способ сделать образ ярким и необычным. Достаточно только одной вещи, чтобы превратить базу в нечто сочное и индивидуальное.
"Но почему-то большинство боится принтов, особенно анималистических. Поэтому рассмотрим варианты формирования образов с узорами именно на них. Если подходить с умом, то одна вещь с анималистическим принтом даст вам 7-8 новых образов в гардеробе", - говорит эксперт.
Елена делится 5 простыми способами комбинирования вещей с узорами, которые помогут создать стильные образы.
Принт + цвет принта
"Это, наверное, самый легкий и безопасный способ формирования образа с анималистическим, да и любым другим принтом. Смысл в том, что вы выбираете одну акцентную вещь с принтом, а все остальные - однотонные, но так, чтобы они повторяли один из оттенков принта", - объясняет стилист.
Принт + яркий насыщенный цвет
Анималистический принт, особенно черно-белый, очень выгодно выглядит на фоне ярких насыщенных цветов.
"Но здесь необходимо учитывать колористику самого принта. Он теплый или холодный? Насколько насыщен? Насколько тускл? Цвета нужно подбирать аналогичные", - отмечает Шевченко.
Один принт разного размера
Это простой, но одновременно необычный и смелый способ сформировать образ.
"Нам нужен одинаковый принт, но разного размера. Так можно экспериментировать с любой группой, не только анималистической", - добавляет стилист.
Один принт разного цвета
Здесь даже можно поиграть разной насыщенностью и цветовой температурой. Такой вариант подходит для смелых.
Разный принт, но одинаковый цвет и оттенок
Все очень просто, если у принтов совпадают цвета и оттенки - они просто соединяются.
"Ну и никто не отменял базу. Черный, белый и джинс - ваше универсальное решение", - говорит Елена.
Удачное сочетание принтов (все фото: Instagram.com/purpur.stylist)
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