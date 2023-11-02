Усложняют путь к успеху: 5 фраз о деньгах, которые никогда нельзя говорить детям

В современном мире деньги имеют большую цену. С их помощью люди рассчитываются в магазинах, учатся и развиваются. Однако с детства родителям нужно учить детей правильному отношению к деньгам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Дмитрий Карпачев в Instagram .

Эксперт назвал 5 выражений, которые категорически нельзя говорить детям.

Чтобы что-то заработать, нужно хорошо поработать

Такого детям не следует говорить. Вместо этого следует объяснить ребенку, что количество прилагаемых к заработку денег усилий никак не влияет на количество денег.

В частности, можно тяжело работать по 12 часов в сутки, но получать копейки. В то время как другие работают по 3-4 часа и регулярно летают на Мальдивы отдыхать.

Большие деньги - это не для нас

Психолог говорит, сколько бы человек ни зарабатывал, все равно потратить можно вдвое больше. Главное, чтобы эти расходы были полезны, доставляли удовольствие.

Не нужно сначала ограничивать свои запросы, чтобы потом не жаловаться на небольшие заработки. Лучше внушить ребенку, что он достоин только лучшего, и это лучше обязательно случится. Поэтому это в ее руках.

Нужно копить и покупать только самые необходимые вещи

Важно помнить, что деньги созданы для того, чтобы их тратить. Вместо бессмысленного накопления лучше ставить цели и добиваться их.

Следует сформировать у ребенка привычку не просто собирать деньги, а собирать именно на что-то очень важное. А когда соберется необходимая сумма, то обрадовать себя, получив заряд эмоций и мотивацию на новые цели.

Большие деньги зарабатывают только воры и мошенники

Если это говорить ребенку, то он будет подсознательно избегать возможностей, которые дадут ему высокий доход. Потому что большие деньги могут быть только у плохих людей, а если он хороший человек, то большие деньги не для него.

Однако, способов заработать даже большие деньги честно - очень много. Можно поискать примеры среди знакомых или вдохновляющие истории успеха известных личностей.

Все потому, что богатые люди пришли к богатству благодаря своему разуму и способностям.

Деньги - не главное, важны другие вещи

Дмитрий Карпачев говорит, что все почти так, но без денег этих вещей может и не быть. Деньги дают свободу выбора, спокойствие о завтрашнем дне, уверенность в себе.

"Такие люди интересны другим, к ним тянутся, восхищаются. Имея деньги, гораздо легче стать разносторонне развитой личностью, иметь друзей во всем мире и жить полной, насыщенной жизнью", - говорится в сообщении.