9 фактов о Марсе, которые влюбят вас в эту планету

Марс, часто называемый Красной планетой, является одной из самых интересных и наиболее изученных планет нашей Солнечной системы. Ученые и исследователи привлечены к нему из-за его уникальных характеристик, богатого исторического контекста и возможностей для будущей колонизации.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает несколько увлекательных фактов о Марсе, которые подчеркивают его важность и загадочность.
Марс, как и Земля, вращается вокруг своей оси с запада на восток. Это означает, что день на Марсе длится примерно 24,6 земных часов, что очень похоже на земные сутки. Однако из-за его осевого наклона сезоны на Марсе значительно длиннее, чем на Земле. Это вращение также влияет на атмосферные явления и климатические условия на планете.
Гравитация на Марсе в 2,5 раза слабее земной, что делает движение и физическую активность на планете довольно необычными. Например, если человек на Земле весит 45 кг, то на Марсе его вес будет всего 17 кг. Это позволяет человеку прыгать в три раза выше, чем на Земле. Такое изменение гравитации делает исследование Марса с участием людей уникальным и требует разработки специального оборудования.
Во время зимы на Марсе замерзает около 20% атмосферного воздуха, что создает интересные климатические условия. Это замерзание происходит в полярных регионах, где температура опускается ниже -125 градусов Цельсия. Замерзший углекислый газ, известный как сухой лед, образует уникальные ледовые шапки на полюсах планеты.
Марс получил свое прозвище "Красная планета" благодаря оксиду железа, который покрывает его поверхность и придает ей характерный красный оттенок. Эта пыль разносится ветрами по всей планете, что также придает небу розовый оттенок. Такой эффект делает планету легко узнаваемой на небе и в телескопах.
Марс имеет наклон оси 25,2 градуса, что похоже на наклон оси Земли (23,5 градуса). Это означает, что на планете есть сезоны, но они длятся почти вдвое дольше из-за более длительного марсианского года, который составляет 687 земных дней. Зимы и лета на Марсе значительно холоднее, чем на Земле, из-за тонкой атмосферы, которая не может удерживать тепло.
Валес Маринерис - это огромная система каньонов на Марсе, которая тянется на более 4000 км в длину и достигает глубины до 7 км. Это один из крупнейших каньонов в Солнечной системе, который превосходит Гранд-Каньон на Земле по размерам. Он является настоящим географическим чудом, поражающим своей масштабностью.
Марс имеет два маленьких спутника - Фобос и Деймос. Вероятно, они являются захваченными астероидами из пояса астероидов, и их поверхности покрыты кратерами. Фобос постепенно приближается к Марсу и может в конечном итоге распасться, образуя кольцо вокруг планеты.
Исследования свидетельствуют о том, что на Марсе могла быть жидкая вода на поверхности в прошлом, что делает его потенциально пригодным для жизни. Сейчас на планете есть следы замерзшей воды и гипотетические подземные озера, что поддерживает интерес к поискам микробной жизни. Это создает новые возможности для изучения возможностей колонизации Марса.
Олимп Монс - гигантский вулкан на Марсе, является самой высокой горой в Солнечной системе. Его высота составляет около 22 км, что в три раза выше Эвереста. Ширина подошвы вулкана достигает 600 км, что делает его одним из крупнейших вулканических образований во всем космосе.
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При написании материала использовались следующие источники: издания TED, Lifehacker, Википедия.