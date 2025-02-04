9 фактов о Марсе, которые влюбят вас в эту планету

Сколько длятся сутки на Марсе?

Марс, как и Земля, вращается вокруг своей оси с запада на восток. Это означает, что день на Марсе длится примерно 24,6 земных часов, что очень похоже на земные сутки. Однако из-за его осевого наклона сезоны на Марсе значительно длиннее, чем на Земле. Это вращение также влияет на атмосферные явления и климатические условия на планете.

Волшебная марсианская гравитация

Гравитация на Марсе в 2,5 раза слабее земной, что делает движение и физическую активность на планете довольно необычными. Например, если человек на Земле весит 45 кг, то на Марсе его вес будет всего 17 кг. Это позволяет человеку прыгать в три раза выше, чем на Земле. Такое изменение гравитации делает исследование Марса с участием людей уникальным и требует разработки специального оборудования.

На Марсе замерзает даже воздух

Во время зимы на Марсе замерзает около 20% атмосферного воздуха, что создает интересные климатические условия. Это замерзание происходит в полярных регионах, где температура опускается ниже -125 градусов Цельсия. Замерзший углекислый газ, известный как сухой лед, образует уникальные ледовые шапки на полюсах планеты.

Размеры Марса по сравнению с Землей (фото: Википедия)

Красный цвет планеты

Марс получил свое прозвище "Красная планета" благодаря оксиду железа, который покрывает его поверхность и придает ей характерный красный оттенок. Эта пыль разносится ветрами по всей планете, что также придает небу розовый оттенок. Такой эффект делает планету легко узнаваемой на небе и в телескопах.

Сезоны и продолжительность года на Марсе

Марс имеет наклон оси 25,2 градуса, что похоже на наклон оси Земли (23,5 градуса). Это означает, что на планете есть сезоны, но они длятся почти вдвое дольше из-за более длительного марсианского года, который составляет 687 земных дней. Зимы и лета на Марсе значительно холоднее, чем на Земле, из-за тонкой атмосферы, которая не может удерживать тепло.

Самый большой каньон

Валес Маринерис - это огромная система каньонов на Марсе, которая тянется на более 4000 км в длину и достигает глубины до 7 км. Это один из крупнейших каньонов в Солнечной системе, который превосходит Гранд-Каньон на Земле по размерам. Он является настоящим географическим чудом, поражающим своей масштабностью.

Каньон Valles Marineris (фото: Википедия)

Два спутника

Марс имеет два маленьких спутника - Фобос и Деймос. Вероятно, они являются захваченными астероидами из пояса астероидов, и их поверхности покрыты кратерами. Фобос постепенно приближается к Марсу и может в конечном итоге распасться, образуя кольцо вокруг планеты.

Вероятность жизни

Исследования свидетельствуют о том, что на Марсе могла быть жидкая вода на поверхности в прошлом, что делает его потенциально пригодным для жизни. Сейчас на планете есть следы замерзшей воды и гипотетические подземные озера, что поддерживает интерес к поискам микробной жизни. Это создает новые возможности для изучения возможностей колонизации Марса.

Огромный вулкан

Олимп Монс - гигантский вулкан на Марсе, является самой высокой горой в Солнечной системе. Его высота составляет около 22 км, что в три раза выше Эвереста. Ширина подошвы вулкана достигает 600 км, что делает его одним из крупнейших вулканических образований во всем космосе.

Спутниковый снимок вулкана Олимп (фото: Википедия)