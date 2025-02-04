9 фактів про Марс, які закохають вас у цю планету

Скільки триває доба на Марсі?

Марс, як і Земля, обертається навколо своєї осі з заходу на схід. Це означає, що день на Марсі триває приблизно 24,6 земних годин, що дуже схоже на земні доби. Однак через його осьовий нахил сезони на Марсі значно довші, ніж на Землі. Це обертання також впливає на атмосферні явища та кліматичні умови на планеті.

Чарівна марсіанська гравітація

Гравітація на Марсі в 2,5 раза слабша за земну, що робить рух і фізичну активність на планеті досить незвичними. Наприклад, якщо людина на Землі важить 45 кг, то на Марсі її вага буде всього 17 кг. Це дозволяє людині стрибати в три рази вище, ніж на Землі. Таке змінення гравітації робить дослідження Марса з участю людей унікальним і вимагає розробки спеціального обладнання.

На Марсі замерзає навіть повітря

Під час зими на Марсі замерзає близько 20% атмосферного повітря, що створює цікаві кліматичні умови. Це замерзання відбувається в полярних регіонах, де температура опускається нижче -125 градусів Цельсія. Замерзлий вуглекислий газ, відомий як сухий лід, утворює унікальні льодові шапки на полюсах планети.

Розміри Марса у порівнянні з Землею (фото: Вікіпедія)

Червоний колір планети

Марс отримав своє прізвисько "Червона планета" завдяки оксиду заліза, який покриває його поверхню і надає їй характерний червоний відтінок. Цей пил розноситься вітрами по всій планеті, що також надає небу рожевий відтінок. Такий ефект робить планету легко впізнаваною на небі та у телескопах.

Сезони та тривалість року на Марсі

Марс має нахил осі 25,2 градуса, що схоже на нахил осі Землі (23,5 градуса). Це означає, що на планеті є сезони, але вони тривають майже вдвічі довше через більш тривалий марсіанський рік, що становить 687 земних днів. Зими та літа на Марсі значно холодніші, ніж на Землі, через тонку атмосферу, яка не може утримувати тепло.

Найбільший каньйон

Валес Маринерис - це величезна система каньйонів на Марсі, яка тягнеться на понад 4000 км в довжину та досягає глибини до 7 км. Це один з найбільших каньйонів у Сонячній системі, який перевершує Гранд-Каньйон на Землі за розмірами. Він є справжнім географічним чудом, що вражає своєю масштабністю.

Каньйон Valles Marineris (фото: Вікіпедія)

Два супутники

Марс має два маленькі супутники - Фобос і Деймос. Ймовірно, вони є захопленими астероїдами з пояса астероїдів, і їхні поверхні покриті кратерами. Фобос поступово наближається до Марса і може врешті-решт розпастися, утворюючи кільце навколо планети.

Імовірність життя

Дослідження свідчать про те, що на Марсі могла бути рідка вода на поверхні в минулому, що робить його потенційно придатним для життя. Наразі на планеті є сліди замерзлої води та гіпотетичні підземні озера, що підтримує інтерес до пошуків мікробного життя. Це створює нові можливості для вивчення можливостей колонізації Марса.

Величезний вулкан

Олімп Монс - гігантський вулкан на Марсі, є найвищою горою у Сонячній системі. Його висота складає близько 22 км, що в три рази вище за Еверест. Ширина підошви вулкана досягає 600 км, що робить його одним з найбільших вулканічних утворень у всьому космосі.

Супутниковий знімок вулкана Олімп (фото: Вікіпедія)