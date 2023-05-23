Мать пятерых детей служит капелланом в зоне боевых действий: младшего сына родила 24 февраля

Катерина Семенюк - военный капеллан, которая с первых дней войны помогает людям на "нуле" и деоккупированных территориях. А еще она мать пятерых детей - самого младшего сына Луку она родила 24 февраля 2022 года.

Родила сына под грохот ракет

В начале войны Катерина была вместе со всей семьей в Луцке. Эвакуироваться она не успела - подходило время рожать. Сын Лука появился на свет 24 февраля 2022 года - под грохот ракет.

"Тогда только шесть ракет приземлилось. Пролетели мимо нас. Все громко, дети испуганы. Был хаос, все эвакуировались из города. Никто не думал, что на Запад Украины оно придет. Даже в самых кошмарных снах", - рассказывает она о первом дне войны.

Рожать пришлось в местной больнице, а детей перевезли в безопасное место люди из церкви, к которой относится Катерина. Ей не нравится, когда Луку называют "дитя войны".

"Очень часто моего сына младшего, Луку, который 24 февраля родился, называют "дитя войны". Я очень против этого. Он - дитя мира, наша семья - семья мира. И мы будем жить в мире, даже во время войны. Поэтому мы делаем все для этого. Одеваем форму, едем в госпитали, волонтерим и не опускаем руки", - объясняет женщина.

Катерина с новорожденным сыном (фото из личного архива)

После родов - в Киевскую область

После рождения сына Катерина недолго побыла вместе с ним. Она вместе с командой поехала помогать жителям деоккупированных городков Киевской области, в частности - Бучи, Бородянки, Гостомеля. Волонтеры не только решали гуманитарные проблемы, но и общались с людьми, оказывали моральную поддержку.

Это, по словам Катерины, уже в какой степени была капелланская работа, хотя ее так еще не воспринимали. Официальную форму она надела уже осенью, когда присоединилась к корпусу военных капелланов.

"Когда мы начали ездить на ноль, на первую линию обороны, стали на постоянной основе приезжать в госпитали, мы увидели количество, которое нас напугало. Количество работы, количество пострадавших - психологически, духовно, душевно. Люди, которые увидели зло такого масштаба, не могут бороться с этим сами. Такое время не лечит, а и, возможно, делает хуже", - делится капеллан.

Материнство не мешает, а помогает

Корпус военных капелланов появился в Украине в 2016 году, но быстро начал развиваться именно с началом полномасштабного вторжения. По состоянию на апрель 2023 года в ВСУ служит 78 капелланов. Но речь идет о штатных.

Катерина Семенюк контракт не подписывала, так как она - многодетная мать. И она часто бывает в опасных местах. Она объясняет, что материнство ей не мешает, а наоборот - помогает.

"Капелланов в Украине не так много в сравнении с тем злом, которое пришло на нашу землю. Поэтому, когда постоянно подчеркивают мое материнство, что я рискую жизнью и дети могут остаться сиротами, я хочу сказать, что именно женщины-капелланы очень нужны. Как женщины или дети, которые перенесли насилие, смогут открыться мужчинам-капелланам?" - говорит она.

Военный капеллан Катерина Семенюк (фото: Дмитрий Долматов)

По словам Семенюк, сложнее всего общаться с тяжело раненными в госпиталях.

"Ты заходишь в палату - и понимаешь, что нужно что-то сказать, но ты не можешь. Он сидит, на тебя смотрит и хочет что-то услышать. Наверное, самое адское место. Там разбиты их мечты. Он сидит без рук, ног и говорит: "Я сейчас встану на протезы и пойду воевать". Я понимаю, что он не пойдет сейчас воевать, он хочет так думать. Так как это долгий процесс", - добавляет капеллан.

Врачи, с которым работают волонтеры, говорят о позитивных изменениях у пострадавших после общения с капелланами. Им нужно меньше успокоительных.

"Тут нет Бога"

Во время возвращения из очередной поездки по Югу Украины, Катерина в поезде встретила военного-добровольца из Гренландии. У него уже был опыт войны - в Ираке, с марта прошлого года - в Украине, в ВСУ.

У парня ирландский акцент, поэтому побратимы его почти не понимали. А Катерина долгое время жила в США, владеет английским на уровне носителя. Это помогает ей поддерживать иностранных бойцов.

Гренландец рассказал ей все, что у него накопилось за год в Украине.

"Начал рассказывать мне про войну. Сказал, что Ирак - это была прогулка по парку, в сравнении с тем демоническим натиском, который они переживают на линии фронта. Его татуировки указывали, что он не очень религиозный человек. Но, когда мы начали говорить о вере, базовые вещи, он сказал: "Меня реально Бог спас, это не может быть просто случай". И он носил осколок, который едва его не убил", - рассказала Катерина.

Она отмечает, что бывает и по-другому. Военные, которые увидели смерть, насилие и разрушения, находятся на грани морального слома. С одним из таких она переписывалась.

"Локация, где он находился, предусматривала такое. Как человека я могу его понять. Он говорит: "Я в аду. Тут нет Бога, ничего Божьего. Это ад на Земле с бесами вокруг нас. Мы в окружении, и нет во мне ни бога, ни в окружении". Если бы там был один или два капеллана, возможно, он бы увидел лучик. Ок, тут ад, но там далеко - есть свет. Мы будем стремиться к этому. Вот потому и работаем", - объясняет капеллан.

Она приводит в пример статистику войны во Вьетнаме. Количество ветеранов, которые покончили с жизнью, злоупотребляли алкоголем и наркотиками, была в разы больше, чем армия потеряла на поле.

"Потребность в капелланстве растет и в дальнейшем будет еще большей. Когда человек цепляется за веру, это не только психология. Есть реальные случаи, когда военные, парни, девушки, физически поднимались, чувствуя эту поддержку. Лечить только тело, не уделяя внимания душе, нет смысла", - уверена Катерина Семенюк.