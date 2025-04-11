В 81 - к алтарю? Младшая на 44 года невеста Мика Джаггера подтвердила их помолвку

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью избранницы фронтмена The Rolling Stones изданию Paris Match.

"Мы помолвлены два или три года", - призналась Мелани.

При этом она намекнула, что свадьба может так и не состояться.

"Возможно, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы так счастливы в нашей нынешней жизни, что я бы побоялась что-то менять", - поделилась балерина. Мик Джаггер и Мелани Хэмрик (фото: instagram.com/melhamrick)

Хемрик отметила, что главное в их с Миком отношениях - это поддержка друг друга во всем.

"Мы стараемся поддерживать друг друга, быть рядом и заботиться о том, чтобы все были счастливы. Это все, что имеет для меня значение и к чему я стремлюсь", - подытожила она.

Напомним, лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер и балерина Американского театра балета Мелани Гемрик познакомились в 2014 году во время гастролей в Японии.

Через два года, в 2016-м, у пары родился сын Деверо. В 2023 году Мелани появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, однако тогда объяснила журналистам, что это лишь подарок. Мик Джаггер и Мелани Хэмрик с сыном (фото: instagram.com/melhamrick)

Стоит отметить, что после рождения Деверо у Джаггера были романтические отношения с 22-летней продюсером Нур Альфаллой.

Мик Джаггер имел официальные браки только дважды, в целом он является отцом восьми детей от разных женщин, имеет пятерых внуков и даже правнучку.