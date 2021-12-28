Полтавський священик-депутат "підірвав" мережу поясненням, чому важливо берегти себе взимку

Священик з Полтави закликав українців берегти себе і уважніше піклуватися про здоров'я, але рекомендацію озвучив у дещо незвичній формі, викликавши в соціальній мережі бурхливу реакцію і масу обговорень. Клірик і депутат за сумісництвом звернув увагу, що погодні умови зараз "не сприятливі" для похоронних процесій.

Про це йдеться в пості священнослужителя Олександра Дедюхіна на сторінці в Facebook .

"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав він.

Про які саме загрози та ризики в морозні зимові дні йшлося, чи пов'язане попередження з негодою, дорожніми умовами в снігопади, епідемією коронавірусу... у публікації не уточнюється - ймовірно, мова йде про виклики в комплексі.

У "мотиваційному" пості священик, а також депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність", додав фото, зроблене на фоні кладовища.

Священик Олександр Дедюхін знову здивував мережу незвичайним висловлюванням (фото: facebook.com/strierej)

У коментарях до публікації юзери почали обговорювати подібні рекомендації, переважно з іронією, і "розвивати тему"... а сам пост отримав велику популярність в мережі.